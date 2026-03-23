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Sociedad Mendoza

Se detuvo para auxiliar a un hombre en la calle y le robaron

Un joven frenó su auto para auxiliar a un hombre que pedía ayuda en plena calle, pero todo era una mentira para robarle. Le sustrajeron la rueda de auxilio, documentación y dinero.

23 de Marzo de 2026
El lugar donde ocurrió el robo
El lugar donde ocurrió el robo Foto: Google Maps

Un joven frenó su auto para auxiliar a un hombre que pedía ayuda en plena calle, pero todo era una mentira para robarle. Le sustrajeron la rueda de auxilio, documentación y dinero.

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto en la madrugada del domingo en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza.

 

El episodio de robo ocurrió cuando la víctima decidió detener su vehículo para ayudar a un hombre que le solicitó auxilio en la vía pública. Sin embargo, la situación, que parecía un pedido de ayuda común, terminó convirtiéndose en un robo.

 

El hecho se registró cerca de la 1.25 de la madrugada en la intersección de las calles Pellegrini y Güemes, en una zona residencial de Las Heras. La víctima se desplazaba a bordo de un Fiat Cronos, cuando observó a un sujeto que le hizo señas, aparentemente necesitando asistencia y tras frenar el automóvil, el joven se enfrentó a una situación inesperada.

 

Al detenerse y descender del vehículo, el joven fue abordado por el individuo, quien lo amenazó con un arma blanca y le exigió la entrega de sus pertenencias.

Según informó Los Andes, el atacante sustrajo la rueda de auxilio del automóvil, un teléfono celular, la documentación personal de la víctima y una billetera con $15.000. Tras concretar el robo, el autor se dio a la fuga antes de que pudiera ser identificado.

 

El hecho se produjo en una zona transitada, donde suelen circular vehículos particulares y transporte público. Hasta el momento, no se reportaron testigos presenciales que pudieran aportar datos precisos sobre la identidad o el paradero del asaltante.

 

La víctima realizó la denuncia correspondiente poco después del hecho, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar y tomaron declaraciones al joven, quien describió al agresor y relató la secuencia de los hechos. La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación.

 

Se analizarán cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al responsable y reconstruir su recorrido tras el asalto. Las autoridades no descartan la posible participación de otras personas o la existencia de antecedentes similares bajo la misma modalidad.

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