Choque entre auto y moto dejó dos hombres heridos: uno es menor y no llevaba casco

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Espejo y Medrano. Hubo dos personas trasladadas a distintos hospitales de Paraná y una víctima quedó inconsciente tras el impacto.
Choque entre auto y moto en Paraná. Un grave accidente de tránsito ocurrió esta noche, minutos antes de las 22, en la intersección de calles Espejo y Medrano, de la capital entrerriana. El siniestro vial, involucró a un automóvil y una moto, cuyos ocupantes resultaron lesionados y debieron ser trasladados a diferentes nosocomios de la ciudad de Paraná.
El segundo jefe de la Comisaría 13º, comisario Luciano Fernández, contó a Elonce que “el Renault Clio, circulaba por calle Espejo y al girar a la izquierda, hacia calle Medrano, es impactado en la puerta delantera derecha, por la Moto Corven 110 cc, que circulaba por calle Espejo, pero en sentido contrario”, explicó el funcionario policial.
En el auto viajaban cuatro mujeres, mientras que, en la moto, se conducían “un hombre mayor de edad y un adolescente de 14 años”, dijo Fernández a Elonce y agregó que “el conductor llevaba el casco colocado, pero el menor de edad, no tenía la protección”, señaló el comisario.
En referencia a cómo ocurrió el accidente, el segundo jefe de la Comisaría 13º, dijo a Elonce que “aparentemente, la moto no alcanzó a frenar, no se ven las huellas de la frenada y se cree que circulaba a alta velocidad”, estimó Fernández y sostuvo que el motociclista, “se ha visto sorprendido por el giro a la izquierda del auto”.
Tras el fuerte impacto, se constató que una de las personas se encontraba inconsciente, por lo que se procedió a brindar asistencia inmediata en el lugar hasta la llegada del servicio de emergencias.
Posteriormente, arribaron dos ambulancias, las cuales realizaron el traslado de los lesionados. El conductor, fue trasladado hacia el Hospital San Martín y el menor hacia el Hospital San Roque.
Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná trabajó en el lugar, garantizando la atención y seguridad de las personas involucradas.