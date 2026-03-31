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Colapinto correrá en Argentina: así sería el recorrido que hará en Buenos Aires

El piloto argentino participará de un evento especial en la ciudad el próximo 26 de abril, donde recorrerá avenidas porteñas con un monoplaza de Alpine en una jornada que combinará espectáculo, fanáticos y acceso al público.

31 de Marzo de 2026
Franco Colapinto.
Franco Colapinto.

El piloto argentino participará de un evento especial en la ciudad el próximo 26 de abril, donde recorrerá avenidas porteñas con un monoplaza de Alpine en una jornada que combinará espectáculo, fanáticos y acceso al público.

El piloto argentino Colapinto será protagonista de una exhibición con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires, en un evento previsto para el domingo 26 de abril que marcará su presencia en el país en la previa del Gran Premio de Miami.

 

La actividad se realizará tras una serie de gestiones que se extendieron durante los últimos meses y que permitieron concretar el evento. El propio piloto definió la oportunidad como un objetivo personal, en el marco de su crecimiento en el automovilismo internacional.

 

 

La exhibición de Colapinto se desarrollará en un circuito callejero que se montará en la zona de los Bosques de Palermo, con un recorrido que abarcará distintos tramos de avenidas porteñas.

 

Cómo será el recorrido y el evento

 

De acuerdo a lo anticipado por la Agencia NA, el trazado incluiría un tramo de aproximadamente 900 metros sobre la avenida del Libertador, que luego se conectará con la avenida Sarmiento hasta la zona de Figueroa Alcorta, donde se instalaría un sector técnico similar a boxes.

 

El evento contará con sectores de tribunas con entradas pagas, además de espacios de acceso libre para el público en distintos puntos del recorrido.

 

Franco Colapinto, correr&aacute; en Argentina.
Franco Colapinto, correrá en Argentina.

 

También se prevé la instalación de una fan zone en la zona de los Bosques de Palermo, con actividades vinculadas al automovilismo y la participación de patrocinadores.

 

El auto y el espectáculo en pista

 

Para la exhibición, el equipo Alpine utilizaría un monoplaza de temporadas anteriores, debido a las restricciones reglamentarias que impiden utilizar vehículos actuales en este tipo de eventos.

 

En este caso, Colapinto manejaría un modelo correspondiente a la temporada 2012, que podría contar con adaptaciones estéticas actuales y que mantiene el sonido característico de los motores V8.

 

 

Durante la jornada se espera que el piloto realice varias salidas a pista, con maniobras propias de este tipo de espectáculos, que suelen incluir demostraciones de velocidad y control del vehículo.

 

La presencia de Colapinto en Buenos Aires marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a la ciudad, en un evento que se suma a antecedentes similares realizados en años anteriores y que convocaron a una gran cantidad de público.

Temas:

Colapinto Franco Colapinto Automovilismo Argentina
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