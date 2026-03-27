Tras los rumores de noviazgo, Franco Colapinto aclaró su situación sentimental

El piloto argentino Franco Colapinto salió a responder los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con la actriz Maia Reficco y negó de manera categórica cualquier relación. Las versiones habían tomado fuerza en los últimos días y generaron repercusión en redes sociales.

En diálogo con el periodista Juan Fossaroli, en la previa del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto se refirió al tema y dejó en claro su situación personal. “No, no. Estoy solterísimo. Solterísimo”, afirmó ante la consulta sobre su estado sentimental.

Las versiones indicaban que el piloto habría formalizado una relación e incluso que la actriz se habría mudado a España, algo que fue desmentido por el propio protagonista.

La respuesta del piloto y las críticas a los rumores

Durante la entrevista, Franco Colapinto también cuestionó la difusión de este tipo de versiones. “Ustedes los periodistas inventan mucho”, expresó, en un tono distendido pero contundente.

El piloto hizo referencia a la forma en la que se generan este tipo de informaciones. Según explicó, muchas veces responden a la búsqueda de repercusión en redes y medios.

Colapinto había sido vinculado con Maia Reficco.

En ese sentido, remarcó que se mantiene enfocado en su actividad profesional y lejos de cualquier tipo de situación vinculada a su vida personal.

Enfocado en la competencia en Japón

Más allá de los rumores, Franco Colapinto puso el foco en su preparación deportiva de cara a la próxima competencia en el calendario de la Fórmula 1.

“Estuve trabajando mucho en el simulador”, señaló, al referirse a los días previos al Gran Premio de Japón, donde buscará seguir consolidando su rendimiento.

El piloto argentino también expresó su expectativa para la temporada. “De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz”, indicó.

En esa línea, agregó que el objetivo es sostener un buen nivel en pista. “Queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, concluyó, centrado en su presente dentro de la categoría.