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Franco Colapinto terminó 17º en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

En su primera vez en el país del sol naciente, el piloto argentino terminó 17º en la segunda práctica y retrocedió un puesto respecto a la tanda inicial.

27 de Marzo de 2026
Colapinto en las pruebas del GP de Japón
Colapinto en las pruebas del GP de Japón

En su primera vez en el país del sol naciente, el piloto argentino terminó 17º en la segunda práctica y retrocedió un puesto respecto a la tanda inicial.

Oscar Piastri, piloto de McLaren, marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026, superando a los Mercedes. Franco Colapinto finalizó en el puesto 17, mientras que Sergio “Checo” Pérez terminó 20°, tras perder media hora por reparaciones en su auto.

 

En la primera parte de la sesión, Charles Leclerc lideró con neumáticos medios, seguido de cerca por Piastri y George Russell. Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos. El argentino Colapinto fue el único latino en pista y llegó a ubicarse 14° con neumáticos duros; Checo Pérez quedó en boxes por daños tras un choque con Alex Albon.

Con el cambio a neumáticos blandos, Piastri tomó la punta con un registro de 1m30.133s. Antonelli y Leclerc lo siguieron, y Russell desplazó a Leclerc del tercer puesto. Norris, tras resolver un problema hidráulico, se ubicó entre los seis primeros en su primer intento.

 

Colapinto terminó 17°, delante de Bottas y Alonso. Pérez, con poco tiempo en pista, concluyó último entre los pilotos que marcaron registro, a 3.5 segundos del líder.

Las posiciones finales de la FP2

 

El cronograma completo del GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 3: 23.30 (horario de Argentina)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 (horario de Argentina)

Domingo 29 de marzo

Carrera principal: 2:00 (horario de Argentina)

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 Gran Premio de Japón Suzuka Mercedes alpine
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