La emoción de Franco Colapinto antes de Suzuka: “Siempre soñé con correr en Japón”

El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de Japón, una cita especial dentro del calendario que despierta expectativas tanto en lo deportivo como en lo personal.

En la antesala de su debut en el circuito de Suzuka, el joven corredor compartió un mensaje en redes sociales en el que dejó ver su entusiasmo por este paso en su carrera. “¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”, escribió.

El GP de Japón representa una oportunidad importante para consolidar su crecimiento en la categoría tras un inicio de temporada con distintos matices.

Un sueño que se concreta

Para Franco Colapinto, la presencia en Suzuka marca un momento significativo dentro de su trayectoria en la Fórmula 1, ya que se trata de uno de los circuitos más emblemáticos del campeonato.

El argentino llega a esta competencia luego de su actuación en el Gran Premio de China, donde logró finalizar en el décimo puesto y sumar su primer punto con la escudería Alpine.

Ese resultado le permitió recuperar confianza después de un arranque complejo en Australia y posicionarse mejor de cara a las próximas fechas del calendario.

Colapinto se prepara para seguir sumando puntos.

Cómo llega a Japón

En la carrera disputada en China, Franco Colapinto debió sobreponerse a diferentes situaciones adversas, como una bandera amarilla en un momento clave y un incidente en pista que condicionó su rendimiento.

A pesar de ese contexto, logró mantenerse en carrera y capitalizar las oportunidades para meterse entre los diez mejores, en lo que fue una de sus actuaciones más destacadas en la categoría.

Ese desempeño lo coloca en una posición favorable para encarar el fin de semana en Japón, donde buscará continuar con su progresión.

Cronograma del fin de semana

La actividad para Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón comenzará este jueves por la noche, con la primera práctica libre prevista para las 23:30 (hora de Argentina).

El circuito de Suzuka, con sus 18 curvas y más de 5,8 kilómetros de extensión, será el escenario de una nueva fecha del campeonato, donde el argentino intentará seguir sumando experiencia y resultados.