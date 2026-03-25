 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fórmula 1

La emoción de Franco Colapinto antes de Suzuka: “Siempre soñé con correr en Japón”

El piloto argentino se prepara para disputar el Gran Premio y compartió sus sensaciones en redes sociales antes de salir a pista; llega tras sumar sus primeros puntos con Alpine en China

25 de Marzo de 2026
Franco Colapinto.
Franco Colapinto.

El piloto argentino se prepara para disputar el Gran Premio y compartió sus sensaciones en redes sociales antes de salir a pista; llega tras sumar sus primeros puntos con Alpine en China

El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 con su participación en el Gran Premio de Japón, una cita especial dentro del calendario que despierta expectativas tanto en lo deportivo como en lo personal.

 

En la antesala de su debut en el circuito de Suzuka, el joven corredor compartió un mensaje en redes sociales en el que dejó ver su entusiasmo por este paso en su carrera. “¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”, escribió.

 

El GP de Japón representa una oportunidad importante para consolidar su crecimiento en la categoría tras un inicio de temporada con distintos matices.

 

 

Un sueño que se concreta

 

Para Franco Colapinto, la presencia en Suzuka marca un momento significativo dentro de su trayectoria en la Fórmula 1, ya que se trata de uno de los circuitos más emblemáticos del campeonato.

 

El argentino llega a esta competencia luego de su actuación en el Gran Premio de China, donde logró finalizar en el décimo puesto y sumar su primer punto con la escudería Alpine.

 

Ese resultado le permitió recuperar confianza después de un arranque complejo en Australia y posicionarse mejor de cara a las próximas fechas del calendario.

 

Colapinto se prepara para seguir sumando puntos.
Colapinto se prepara para seguir sumando puntos.

 

Cómo llega a Japón

 

En la carrera disputada en China, Franco Colapinto debió sobreponerse a diferentes situaciones adversas, como una bandera amarilla en un momento clave y un incidente en pista que condicionó su rendimiento.

 

A pesar de ese contexto, logró mantenerse en carrera y capitalizar las oportunidades para meterse entre los diez mejores, en lo que fue una de sus actuaciones más destacadas en la categoría.

 

Ese desempeño lo coloca en una posición favorable para encarar el fin de semana en Japón, donde buscará continuar con su progresión.

 

 

Cronograma del fin de semana

 

La actividad para Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón comenzará este jueves por la noche, con la primera práctica libre prevista para las 23:30 (hora de Argentina).

 

El circuito de Suzuka, con sus 18 curvas y más de 5,8 kilómetros de extensión, será el escenario de una nueva fecha del campeonato, donde el argentino intentará seguir sumando experiencia y resultados.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 Japón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso