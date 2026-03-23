Franco Colapinto vuelve a pista: el horario de cada sesión en el GP de Japón

El argentino Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, correspondiente a la tercera fecha del calendario 2026, en un escenario que históricamente plantea grandes desafíos para los pilotos.

El representante de Alpine afrontará una exigente agenda en el tradicional circuito de Suzuka, donde la actividad se desarrollará en horarios nocturnos para el público argentino y con poco margen de descanso entre sesiones.

Un circuito técnico y decisivo

El trazado japonés, que se disputa de manera ininterrumpida desde 2009, cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, características que lo convierten en uno de los más técnicos del calendario.

En este contexto, Franco Colapinto llega con el antecedente positivo del Gran Premio de China, donde logró sumar puntos tras finalizar en el décimo puesto, resultado que le permitió cortar una racha sin unidades.

Franco Colapinto.

Las características del circuito suelen dificultar los adelantamientos, por lo que la clasificación aparece como un momento clave del fin de semana. Sin embargo, los cambios reglamentarios de esta temporada han favorecido más maniobras en pista, lo que abre la puerta a posibles sorpresas.

El cronograma completo del GP de Japón

La actividad para Franco Colapinto comenzará en la noche del jueves en Argentina, con una seguidilla de sesiones que se extenderán hasta la madrugada del domingo:

El jueves 26 de marzo, la práctica libre 1 se disputará a las 23:30 y se extenderá hasta las 00:30 del viernes.

Ya en la madrugada del viernes 27, a las 3, se llevará a cabo la práctica libre 2. Ese mismo día, pero por la noche, a las 23:30, comenzará la tercera y última sesión de entrenamientos.

Franco Colapinto.

El sábado 28, a las 3 de la madrugada, será el turno de la clasificación, instancia que podría definir gran parte del desarrollo de la carrera. Finalmente, el domingo 29, desde las 2, se correrá la carrera del Gran Premio de Japón.

Cómo llega el campeonato

En lo que respecta a la pelea por el título, el británico George Russell lidera el campeonato tras las dos primeras fechas con Mercedes, aunque el último triunfo quedó en manos de su compañero, el italiano Kimi Antonelli, que con 19 años se perfila como una de las revelaciones.

Detrás aparecen los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que se mantienen cerca en la lucha y buscarán descontar puntos en Japón.

En este escenario, Franco Colapinto intentará consolidar su rendimiento y seguir sumando experiencia en una temporada que lo tiene como uno de los representantes argentinos en la máxima categoría del automovilismo mundial.