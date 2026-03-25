Colapinto corre en Japón: horarios del entrenamiento y clasificación, cómo y dónde ver la Fórmula 1

En la madrugada argentina, cuando el país duerme, la Fórmula 1 vuelve a encender motores en Suzuka. El Gran Premio de Japón es una cita clave del campeonato 2026 y con un foco especial para los argentinos: Franco Colapinto regresa a pista con Alpine tras haber sumado en China su primer punto del año.

La tercera fecha de la temporada se disputará en el histórico trazado japonés, un circuito técnico y exigente que suele marcar tendencias en la pelea por el título. Como es habitual por la diferencia horaria con Asia, toda la actividad se desarrollará de madrugada en Argentina, con tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación del sábado que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

El campeonato llega a Japón con George Russell como líder del Mundial de pilotos, con 57 puntos, tras su triunfo en Melbourne y su victoria en la Sprint de China. Detrás aparece su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, una de las grandes revelaciones del año: viene de ganar en China, donde además se convirtió en el poleman más joven de la historia, y suma 47 unidades.

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Cómo llega Franco Colapinto al GP de Japón

Después de romper la sequía y volver a los puntos, Franco Colapinto llega a Suzuka con una dosis extra de confianza. El argentino fue décimo en China con Alpine, su primer punto de la temporada 2026, y ahora se ilusiona con dar otro paso adelante en el siempre exigente Gran Premio de Japón.

El piloto de Pilar mostró solidez en Shanghai, especialmente en defensa: resistió los ataques de Liam Lawson, Oliver Bearman y, sobre todo, de Esteban Ocon, a quien mantuvo detrás durante buena parte de la carrera con una conducción firme y sin errores.

El momento más tenso llegó tras su parada en boxes. Al reincorporarse a pista, el francés lo tocó desde atrás y le provocó un semitrompo. Colapinto logró controlar el auto, evitar daños mayores y seguir en carrera, una reacción clave que terminó siendo determinante para sumar en zona de puntos.

De cara a Suzuka, además, hay una señal alentadora desde el equipo. Alpine introducirá un nuevo alerón delantero, una actualización pensada para mejorar la estabilidad aerodinámica en curvas rápidas, un aspecto clave en el trazado japonés. Con ese cambio, el objetivo es claro: sostener la evolución y volver a meterse en la pelea.

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Cómo es el circuito de Suzuka

El Circuito de Suzuka es uno de los trazados más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Está ubicado a unos 60 kilómetros al suroeste de Nagoya y fue diseñado por el ingeniero holandés John Hugenholtz por pedido de Soichiro Honda.

El trazado tiene una característica única en la Fórmula 1: su diseño en forma de “8”, donde una parte del circuito pasa por encima de la otra mediante un puente. Además, combina curvas rápidas, sectores técnicos y zonas de aceleración que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los autos.

Entre sus características principales se destacan:

Longitud del circuito: 5,807 km

Número de curvas: 18

Vueltas de carrera: 53

Distancia total: 307,471 km

Récord de vuelta: Kimi Antonelli – 1:30.965 (2025)

Suzuka también es conocido por su primer sector, donde aparecen las famosas curvas en “S”, una secuencia técnica que exige gran precisión y equilibrio aerodinámico.

Días y horarios de los entrenamientos y la clasificación del GP de Japón

La actividad oficial del Gran Premio de Japón comenzará el jueves 26 de marzo con las primeras sesiones de entrenamientos libres y continuará el viernes. El sábado será el día de la clasificación que definirá la grilla de largada.

Los horarios para Argentina son los siguientes:

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 a 00.30

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 a 04.00

Práctica Libre 3: 23.30 a 00.30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00

Dónde y cómo ver los entrenamientos y la clasificación del GP de Japón

Todas las sesiones del fin de semana se podrán seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV, que transmite toda la actividad del campeonato.

Cabe recordar que, por el conflicto en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán, la FIA decidió cancelar las careras de Bahréin y Arabia Saudita por lo que luego del GP de Japón habrá un parate de un mes hasta que se renueve la actividad a principios de mayo en el Gran Premio de Miami.