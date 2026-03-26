Franco Colapinto y la posibilidad de correr en Argentina: “Es un sueño”

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a expresar su deseo de acercar la Fórmula 1 al país al referirse a la posibilidad de realizar una exhibición en Buenos Aires. Durante una conferencia de prensa en Suzuka, el corredor de Alpine se mostró entusiasmado con la idea, aunque aclaró que no existen definiciones concretas.

En medio de un presente en crecimiento dentro de la categoría, Franco Colapinto remarcó el acompañamiento que recibe desde Argentina y el impacto que tendría un evento de estas características para los fanáticos locales.

“Sería genial. Es algo que siempre he querido hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente que me apoya desde que era muy pequeño”, expresó.

El deseo de acercar la Fórmula 1 al país

El piloto profundizó sobre lo que significaría llevar un monoplaza al país. “Creo que para mí poder llevar un coche de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y los aficionados a este deporte sería genial”, sostuvo Franco Colapinto.

También, según informó TyC Sports, hizo referencia a las dificultades que enfrentan los seguidores para asistir a las carreras. “Sé que es muy difícil para ellos venir a las competencias”, agregó.

Franco Colapinto.

Al mismo tiempo, explicó que se trata de una iniciativa que requiere un importante esfuerzo logístico. “Es un gran esfuerzo y un gran sacrificio, para mí, el equipo y los patrocinadores poder llevar un coche allí para que lo disfruten y lo vivan sería increíble”, señaló.

Sin confirmaciones y con expectativa a futuro

Pese a la expectativa, el piloto dejó en claro que la propuesta aún no está avanzada. “No creo que haya nada confirmado ni cerca de serlo”, afirmó Franco Colapinto al ser consultado sobre la posibilidad de concretar la exhibición.

En esa línea, insistió en que se trata de una aspiración personal. “Es un sueño que he tenido desde que entré en la Fórmula 1 y algo que en el futuro sería increíble que sucediera”, indicó.

Franco Colapinto.

Además, aclaró que no hay plazos definidos. “No sé si ahora o cuándo. Me gustaría mucho que esto se hiciera realidad”, agregó.

Un presente positivo en la categoría

En el plano deportivo, Franco Colapinto viene de sumar su primer punto en el Gran Premio de China, un resultado que valoró de manera positiva tanto en lo personal como para el equipo.

“Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos otra vez después de tanto tiempo”, señaló.

El piloto también destacó la evolución del auto. “Cuando podés luchar un poco más arriba te hace sentir más seguro. Este año se ve mucho mejor y el coche dio pasos y está mucho más cerca de los otros equipos”, explicó.

De cara al próximo compromiso en Japón, anticipó un escenario abierto. “Es una pista nueva, muy diferente en tipo de curvas y velocidad, así que va a ser distinto. Nadie realmente sabe cómo va a ser y tenemos que esperar”, concluyó.