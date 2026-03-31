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Mujer sufrió graves quemaduras en Crespo: investigan las causas

Una mujer con quemaduras graves en Crespo permanece internada en estado reservado, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

31 de Marzo de 2026
Hospital de Crespo.
Hospital de Crespo. Foto: Captura de Google.

Una mujer con quemaduras graves en Crespo permanece internada en estado reservado, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Una mujer con quemaduras graves en Crespo permanece internada en estado crítico luego de un episodio ocurrido en la madrugada de este lunes, cuyas causas aún son materia de investigación. El hecho generó conmoción en la comunidad y activó un importante operativo policial y judicial.

 

 

Según fuentes consultadas, el episodio se registró minutos después de la medianoche en un domicilio de la ciudad de Crespo. Hasta el momento, no se difundió un parte oficial detallado debido a la sensibilidad del caso, aunque se confirmó la intervención de personal policial, junto al fiscal de turno y el gabinete de Policía Científica.

 

En el lugar, los peritos trabajaron en la recolección de pruebas con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias en las que la mujer resultó con lesiones de extrema gravedad, informó FM Sol Crespo.

 

Estado de salud e investigación en curso

 

De acuerdo a la información disponible, la víctima presenta quemaduras que afectan aproximadamente el 90% de su cuerpo, lo que da cuenta de la gravedad del cuadro. Actualmente, permanece internada bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.

 

Las autoridades mantienen hermetismo en torno al caso mientras avanzan las pericias correspondientes. No se descarta ninguna hipótesis, y el trabajo de los investigadores será clave para esclarecer si se trató de un accidente u otro tipo de situación.

Temas:

quemaduras mujer Crespo
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