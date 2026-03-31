Alerta por la AUH: quiénes podrían dejar de cobrar en abril por el nuevo tope

La AUH tendrá cambios a partir de abril que podrían impactar en la continuidad del beneficio para algunos titulares. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo esquema de control basado en la actualización del salario mínimo, que funciona como límite para acceder a la asignación.

Con este ajuste, la AUH quedará sujeta a un tope de ingresos que será verificado mediante cruces de datos mensuales. En caso de superarse ese umbral, el beneficio puede ser suspendido de manera automática.

Según lo establecido, el nuevo límite para abril será de 357.800 pesos por grupo familiar, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Quiénes podrían dejar de cobrar

De acuerdo a la normativa vigente, quienes registren ingresos por encima del salario mínimo perderán el derecho a percibir la AUH. Este control se realiza de manera automatizada a partir de la información que ANSES recibe de los empleadores.

En ese marco, el organismo evaluará mensualmente la situación de cada beneficiario para determinar si continúa dentro de los parámetros establecidos.

AUH.

No obstante, existen excepciones. Algunos grupos, como trabajadores del servicio doméstico y monotributistas sociales, pueden mantener el cobro aun cuando sus ingresos superen formalmente ese límite.

Cómo funcionan los controles y qué tener en cuenta

El sistema de ANSES detecta posibles inconsistencias a través de cruces de datos. Si se supera el tope, el pago se bloquea y la notificación aparece en la plataforma Mi ANSES bajo la leyenda de “ajuste de ingresos”.

Por ese motivo, se recomienda mantener actualizados los datos laborales y del grupo familiar para evitar suspensiones por errores administrativos.

Además, es importante distinguir este esquema del que rige para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que contempla topes de ingresos significativamente más altos.

La AUH continuará siendo monitoreada bajo este esquema en los próximos meses, con actualizaciones periódicas del límite de ingresos en función de la evolución del salario mínimo.