Denuncias, agresiones y piedrazos: Dos familias se enfrentaron en barrio Puerto Viejo

REDACCIÓN ELONCE
Una de las partes denunció que le había alquilado una casa a la otra familia y "cuando se la devolvieron estaba dañada y faltaban distintos elementos". Se enfrentaron este domingo a la noche y de la pelea "participaron entre 25 y 30 personas", confirmó la Policía a Elonce.
Un violento enfrentamiento entre vecinos se registró en el barrio Puerto Viejo durante la noche del domingo, donde participaron entre 25 y 30 personas y debió intervenir personal policial para disuadir la situación. El hecho dejó varios lesionados leves y derivó en medidas judiciales restrictivas entre las familias involucradas.
Según explicó a Elonce la subjefa de Comisaría 11, Blanca Ramírez, “fue una pelea entre dos familias. Una de las partes denunció que le había alquilado una vivienda a la otra familia. Al momento de la devolución, se la habían devuelto con diferentes daños y les habían robado algunas cosas”.
La situación escaló luego de que el reclamo se hiciera público en redes sociales. “Los dueños de la casa hicieron una publicación en las redes sociales, lo que ocasionó un enojo por parte de la otra familia. Fue así que se encontraron anoche y comenzaron una discusión que terminó a los golpes y piedrazos”, dijo.
Como consecuencia del enfrentamiento, “hubo algunas personas lesionadas, pero nada de gravedad”.
La subjefa mencionó que “se pelearon, fueron dos familias, pero se metió otra gente del barrio también porque también trataron de defender a la familia que alquiló la vivienda. A raíz de ellos, la Policía efectuó algunas detonaciones con cartuchería antitumulto y eso produjo que estas familias se separaran”.
Ramírez precisó que los involucrados “son entre 25 y 30 personas, aunque muchos de los participantes se retiraron del lugar tras la intervención”.
El caso quedó en manos de la Justicia. “Se le dio intervención a la fiscal, que es la doctora Saint Paul, quien estableció que se tomaran medidas de restricción. Se notificó a estas dos familias de prohibición de acercamientos y actos molestos”, detalló.
Además, la funcionaria confirmó que los involucrados ya eran conocidos por hechos previos. “Están todos identificados porque ya hubo otra pelea anteriormente, ya está en conocimiento la fiscalía, pero ahora ya fueron notificados de las restricciones”, expresó.
Consultada sobre cómo prevenir este tipo de situaciones, Ramírez recomendó actuar de manera inmediata: “no hay que esperar a que resulten lesionadas las personas, porque a raíz de estas peleas se arrojaron piedras y podrían haber impactado en menores o adultos. Se tiene que llamar inmediatamente a la Policía, no esperar a que esto sea más grande”.
En esa línea, también se refirió al uso de redes sociales como detonante del conflicto: “Inmediatamente que le pasó esto, la familia tendría que haber venido a hacer la denuncia a la comisaría. No se hizo presente y justamente denunció cuando ya fue la primera pelea, después de la publicación”. Elonce.com