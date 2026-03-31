La Selección Argentina cambia el horario ante Zambia: a qué hora se juega

La Selección Argentina ajustó el cronograma de su último partido en el país antes del Mundial 2026 y confirmó un cambio en el horario del amistoso frente a Zambia, que se disputará en La Bombonera.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para las 20:15, comenzará finalmente a las 20:30, según informaron desde la organización. La modificación implica un retraso de 15 minutos respecto al horario original.

Este compromiso marcará la despedida de la Selección Argentina del público local antes del inicio de la próxima Copa del Mundo, donde el equipo buscará defender el título obtenido en Qatar.

El motivo del cambio y el contexto del partido

Si bien no se brindaron detalles oficiales sobre la decisión, se estima que el ajuste responde a cuestiones organizativas vinculadas al día y al horario, con el objetivo de facilitar el acceso del público al estadio.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro tras el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un partido en el que el rendimiento dejó aspectos a mejorar, especialmente en el segundo tiempo.

Selección Argentina.

En ese sentido, el duelo ante Zambia será una nueva oportunidad para que la Selección Argentina muestre una mejor versión antes del cierre de esta ventana internacional.

Entradas, show y despedida en casa

Para el partido en La Bombonera todavía quedan localidades disponibles, con precios que varían según la ubicación. Las populares parten desde los $90.000, mientras que las plateas más cercanas al campo de juego alcanzan valores más elevados.

Además del encuentro, la jornada incluirá un espectáculo musical previo y durante el evento, con la participación de distintos artistas invitados.

La Selección Argentina cerrará así su actividad en el país en el marco de esta fecha FIFA, con la mirada puesta en la preparación final para el Mundial 2026.