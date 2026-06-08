El Real Madrid confirmó el regreso de Mourinho tras la victoria electoral de Florentino Pérez

El Real Madrid comenzó a definir el rumbo de la próxima temporada con dos decisiones que marcarán el futuro inmediato de la institución. Por un lado, Florentino Pérez fue reelegido como presidente del club y, por otro, confirmó el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo.

La jornada electoral representó un hecho poco habitual en la vida política del club español. Por primera vez en muchos años, los socios tuvieron la posibilidad de elegir entre dos proyectos diferentes para conducir una de las instituciones más importantes del fútbol mundial.

El resultado terminó favoreciendo con claridad al actual mandatario. Florentino Pérez obtuvo el 65 por ciento de los votos y superó ampliamente a Enrique Riquelme, candidato de la agrupación opositora denominada Legado y Futuro.

Mourinho vuelve al banco del Real Madrid

La principal noticia llegó después de conocerse los resultados de la elección. Durante su comparecencia ante los socios y los medios, Florentino Pérez confirmó que José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid, iniciando así una nueva etapa en el club.

El técnico portugués regresará a la institución más de una década después de su primera experiencia al frente del conjunto merengue, un ciclo que dejó títulos, récords y una fuerte impronta competitiva.

Al anunciar la decisión, el presidente destacó el vínculo histórico que une a Mourinho con la entidad.

"Estamos orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo y un madridista como lo es él", expresó Florentino Pérez tras la confirmación oficial.

El entrenador vuelve ala "Casa Blanca".

Una respuesta a una temporada sin títulos

La vuelta de Mourinho se produce después de una campaña que estuvo lejos de las expectativas del club. El Real Madrid cerró la temporada sin títulos y atravesó meses marcados por cuestionamientos deportivos, conflictos internos y una creciente presión por recuperar protagonismo tanto en España como en Europa.

La llegada del entrenador portugués aparece como una de las principales apuestas de la nueva gestión para intentar revertir ese escenario y devolver al equipo a los primeros planos del fútbol internacional.

Un mercado de pases millonario

Además del cambio en el cuerpo técnico, Florentino Pérez adelantó que el Real Madrid buscará reforzar su plantel con incorporaciones de jerarquía.

Entre los nombres que aparecen en la planificación figuran el defensor francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, además de una figura internacional cuyo nombre todavía no fue revelado por la dirigencia.

Según trascendió, el presupuesto destinado para reforzar al equipo rondaría los 150 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud del proyecto que pretende encarar la institución.