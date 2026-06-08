Día del Periodista: Frigerio reivindicó el rol de la prensa y defendió el periodismo libre en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día del Periodista, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó un encuentro con trabajadores de prensa en el Museo Provincial de Bellas Artes y destacó la importancia de un periodismo libre, profesional y comprometido con la verdad.
La celebración por el Día del Periodista reunió este lunes a comunicadores, periodistas y referentes de medios de toda la provincia en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná. El encuentro, organizado por el área de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, sirvió como espacio de reconocimiento a quienes diariamente ejercen la tarea de informar y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones.
El gobernador Rogelio Frigerio aprovechó la ocasión para reivindicar el rol de la prensa en el sistema democrático y destacar la importancia de garantizar el acceso a la información pública. Ante los periodistas presentes, sostuvo: “Creo en el periodismo serio, riguroso, apartidario, que estudia, que provoca, que interpela a los que están circunstancialmente ocupando cargos de poder”.
El mandatario también remarcó su defensa de la libertad de expresión y del trabajo periodístico. “Defiendo el periodismo libre, riguroso y profesional. Lo voy a hacer siempre, toda la vida”, expresó. Además, recordó su vínculo familiar con la actividad: “Mi primer trabajo fue en el periodismo. Mi abuelo fundó una revista importantísima en la historia de la Argentina y mi padre tuvo un rol muy importante en Clarín. Lo llevo en la sangre claramente, como la política”.
El periodismo como herramienta de la democracia
Durante su mensaje, Frigerio definió al periodismo como una pieza fundamental del sistema democrático y destacó la necesidad de que los medios puedan desarrollar su tarea con independencia.
“Este es un agasajo al periodismo, una herramienta fundamental de la democracia que nosotros queremos reivindicar cada vez que podemos”, afirmó.
Consultado sobre las principales preocupaciones de los entrerrianos, el gobernador señaló que las demandas sociales giran en torno a cuestiones concretas como “el estado de nuestras rutas, la salud pública, la educación, las dificultades económicas y la posibilidad de progresar en la vida”. En ese sentido, sostuvo que la política tiene la responsabilidad de reconstruir la confianza ciudadana: “Hace rato que eso no ocurre y ha provocado un divorcio entre la política y la gente”.
Además, destacó los avances en materia de acceso a la información pública. “Hasta hace dos años y medio era prácticamente imposible acceder a la información. Hemos hecho un gran esfuerzo por transparentarla, porque es un deber del Estado y también una obligación frente al periodismo”, aseguró.
El secretario de Comunicación de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, valoró la posibilidad de compartir la jornada con trabajadores de prensa de distintos puntos del territorio. “Estoy muy contento. Conozco a los periodistas y medios de toda la provincia y me siento muy bien trabajando con ustedes. Es un honor estar en este lugar”, expresó.
Vocación, desafíos y compromiso con la verdad
Más allá de la presencia de las autoridades, el encuentro también permitió escuchar las voces de periodistas y comunicadores de distintos ámbitos, quienes reflexionaron sobre los desafíos actuales de la profesión.
El periodista Exequiel Flesler destacó que la tarea central sigue siendo acercar información confiable a la sociedad. “Tratar de contar cosas todos los días con la verdad como insumo. Llevar la palabra de la ciudadanía y hacer entendible lo que sucede. Tratar de transmitir eso siempre creo que es el valor del periodismo”, señaló.
Por su parte, Juan Bracco consideró que, en un contexto marcado por la multiplicación de fuentes informativas, el rol periodístico cobra aún más relevancia. “La función del periodista pasa por dar una información que tenga contenido y que esté verificada para que la gente pueda comprender bien el fenómeno o el hecho del que se está hablando”, expresó.
Manuela Calderón, del área de comunicación del Ministerio de Salud de la provincia, manifestó: "Ahora estoy a cargo, en otro rol, con otro desafío, de la comunicación del Ministerio de Salud de la provincia. La pasión no se deja nunca, igualmente, y se ejerce la comunicación también".
También hubo espacio para reflexionar sobre las dificultades que atraviesa la profesión. La periodista Claudia Luero advirtió sobre los desafíos laborales y el contexto actual que enfrenta el sector. “Elegimos esta vocación porque nos gusta contar, porque nos gusta estar cerca de la gente y cumplir un servicio. Este contexto que nos pone en el centro de una tormenta no me parece bueno”, manifestó.
Un encuentro para celebrar y reflexionar
La actividad se desarrolló en un escenario cargado de simbolismo. El Museo Provincial de Bellas Artes, que celebrará sus 100 años en agosto, fue el punto de encuentro para periodistas de radio, televisión, medios gráficos y plataformas digitales de toda la provincia.
Entre brindis, reencuentros y conversaciones sobre la actualidad de la profesión, la celebración dejó un mensaje compartido por la mayoría de los presentes: en tiempos de cambios profundos en la comunicación, el periodismo continúa siendo una herramienta indispensable para fortalecer la democracia, garantizar el acceso a la información y construir ciudadanía.