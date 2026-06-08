Colectivo de compositoras invita al 3º encuentro “Abrazando Savia” en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El colectivo de compositoras invita al 3º encuentro “Abrazando Savia”, una propuesta cultural que se realizará en Paraná con talleres y un recital abierto a todo público, con el objetivo de explorar la voz, el cuerpo y el ritmo desde una perspectiva colectiva.
El colectivo de compositoras invita al 3º encuentro “Abrazando Savia”, una iniciativa cultural que vuelve a desarrollarse en la ciudad de Paraná con una propuesta que combina formación, intercambio y música en vivo. La actividad contará con instancias de taller durante la mañana y un recital por la noche, en dos espacios culturales de referencia.
La compositora Analía Bosque dialogó con Elonce y detalló el espíritu del evento y su organización. “Estamos armando con el equipo de producción de compositoras ‘Abrazando Savia’, que es el tercer encuentro que realizamos en la ciudad. Va a tener un lugar un taller a la mañana en la Escuela de Música y un recital a la noche en la Casa de la Cultura”, explicó.
El encuentro busca consolidarse como un espacio de creación colectiva donde la música, el cuerpo y la voz son ejes centrales de trabajo, abiertos a la comunidad sin necesidad de experiencia previa.
Talleres abiertos para explorar voz, cuerpo y ritmo
La propuesta formativa será uno de los puntos centrales del evento, con actividades diseñadas para que cualquier persona pueda participar y experimentar con la expresión musical desde distintos enfoques.
“Es abierto para todo el mundo que quiera explorar su cuerpo y su voz con percusión y un montón de cosas”, agregó Bosque, destacando el carácter inclusivo del encuentro.
Otra de las integrantes del colectivo brindó detalles sobre el contenido del taller y la persona a cargo de la actividad, subrayando el enfoque pedagógico y artístico de la propuesta.
“El taller lo va a dar Vivi Pozzebón, que es una compositora. Ella toca percusión y canta. El taller a la mañana va a ser principalmente para cantar y trabajar con el ritmo y a la voz. Es abierto a todo el público, tengan o no tengan experiencia, pueden sumarse a este taller”, señaló.
Sede, horarios y propuesta abierta a la comunidad
La jornada matutina se desarrollará en la Escuela de Música de Paraná, ubicada en calle Italia 61, mientras que por la noche el encuentro culminará con un recital en la Casa de la Cultura, donde se presentarán distintas expresiones artísticas vinculadas al colectivo.
“Va a empezar desde las 10 de la mañana en la Escuela de Música en calle Italia 61”, explicó una de las organizadoras, quien también remarcó que los participantes podrán llevar instrumentos propios si así lo desean.