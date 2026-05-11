 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Accidente vial en el departamento Concordia

Conductor de auto se durmió al volante, despistó de la Ruta 4 y terminó entre los árboles

Se durmió al volante, despistó y terminó entre los árboles. Un hombre de 60 años perdió el control de su automóvil sobre Ruta 4 tras quedarse dormido mientras conducía. No sufrió lesiones.

11 de Mayo de 2026
Se durmió al volante, despistó y terminó entre los árboles.
Se durmió al volante, despistó y terminó entre los árboles. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Se durmió al volante, despistó y terminó entre los árboles. Un hombre de 60 años perdió el control de su automóvil sobre Ruta 4 tras quedarse dormido mientras conducía. No sufrió lesiones.

El despiste en Ruta 4 ocurrió este lunes al mediodía a la altura del kilómetro 15, en la denominada curva El Duraznal, en el departamento Concordia. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Corolla Sedan conducido por un hombre de 60 años.

 

Personal de Comisaría Los Charrúas intervino cerca de las 12.30 luego de recibir el aviso sobre el vehículo que había salido de la calzada y terminado entre los árboles de la banquina oeste.

 

El conductor resultó ileso

 

Según manifestó el propio conductor a los efectivos policiales, se habría quedado dormido mientras manejaba, situación que provocó la pérdida de control del automóvil y el posterior despiste.

 

En el lugar trabajó una ambulancia de la localidad, cuyos profesionales examinaron al hombre y confirmaron que no presentaba lesiones. El hecho dejó únicamente daños materiales. También intervino personal de Tránsito Municipal.

Temas:

Concordia Los Charrúas Ruta 4
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso