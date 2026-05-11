Conductor de auto se durmió al volante, despistó de la Ruta 4 y terminó entre los árboles

Se durmió al volante, despistó y terminó entre los árboles.

El despiste en Ruta 4 ocurrió este lunes al mediodía a la altura del kilómetro 15, en la denominada curva El Duraznal, en el departamento Concordia. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Corolla Sedan conducido por un hombre de 60 años.

Personal de Comisaría Los Charrúas intervino cerca de las 12.30 luego de recibir el aviso sobre el vehículo que había salido de la calzada y terminado entre los árboles de la banquina oeste.

El conductor resultó ileso

Según manifestó el propio conductor a los efectivos policiales, se habría quedado dormido mientras manejaba, situación que provocó la pérdida de control del automóvil y el posterior despiste.

En el lugar trabajó una ambulancia de la localidad, cuyos profesionales examinaron al hombre y confirmaron que no presentaba lesiones. El hecho dejó únicamente daños materiales. También intervino personal de Tránsito Municipal.