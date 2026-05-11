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Policiales Intervención policial en una casa

Secuestraron un arma tras una violenta discusión de pareja en vivienda de Paraná

La Policía intervino en una vivienda de Paraná por una discusión de pareja y, tras dichos de la mujer, secuestró un revólver calibre .32 con municiones.

11 de Mayo de 2026
Secuestraron un arma tras una discusión de pareja en Paraná.
Secuestraron un arma tras una discusión de pareja en Paraná. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía intervino en una vivienda de Paraná por una discusión de pareja y, tras dichos de la mujer, secuestró un revólver calibre .32 con municiones.

El secuestro de un arma de fuego en Paraná se produjo luego de una discusión de pareja registrada en una vivienda ubicada en inmediaciones de cortada 1524 de la capital entrerriana. El procedimiento fue realizado por personal policial tras un llamado recibido en la sala de División 911.

 

Al arribar al domicilio, los efectivos entrevistaron a las partes involucradas y tomaron conocimiento sobre la posible existencia de un arma de fuego en el interior de la vivienda. Ante esta situación, se informó de inmediato a la fiscalía de turno.

 

Arma secuestrada y causa judicial

 

Por disposición judicial, los uniformados procedieron al secuestro de un revólver calibre .32 que tenía cartuchos completos en el tambor, aunque no se hallaron municiones percutidas.

 

Asimismo, se llevaron adelante las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. La persona involucrada quedó supeditada a la causa judicial. Elonce.

Temas:

Paraná arma de fuego Arma pareja
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