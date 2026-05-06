Incendio de una vivienda en Gualeguaychú se cobró una segunda víctima

El incendio de gran magnitud ocurrido en una vivienda el lunes en horas de la madrugada en la ciudad de Gualeguaychú se cobró una nueva víctima al confirmarse el fallecimiento de una mujer que estaba internada.

Vale recordar que el hecho se produjo en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan. El siniestro afectó por completo el domicilio, constatándose en el momento el fallecimiento de un joven de 28 años, identificado como Agustín Guardia.

Mientras que Cecilia Martínez, 55 años había sido rescatada por los bomberos y trasladada de urgencia al hospital, donde estaba internada en terapia intensiva, en estado reservado, ya que presentaba quemaduras en brazos y piernas, además de lesiones en el rostro y en las vías aéreas.

Finalmente, este martes por la tarde, se confirmó su fallecimiento. La mujer se encontraba en situación de calle.