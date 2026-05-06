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Incendio de una vivienda en Gualeguaychú se cobró una segunda víctima

Este martes se confirmó el fallecimiento de una mujer de 55 años que resultó con graves quemaduras tras el incendio de la vivienda, donde había fallecido un joven de 28 años. 

6 de Mayo de 2026
Dos víctimas fatales dejó el incendio de vivienda en Gualeguaychú
Dos víctimas fatales dejó el incendio de vivienda en Gualeguaychú

Este martes se confirmó el fallecimiento de una mujer de 55 años que resultó con graves quemaduras tras el incendio de la vivienda, donde había fallecido un joven de 28 años. 

El incendio de gran magnitud ocurrido en una vivienda el lunes en horas de la madrugada en la ciudad de Gualeguaychú se cobró una nueva víctima al confirmarse el fallecimiento de una mujer que estaba internada.

 

Vale recordar que el hecho se produjo en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan. El siniestro afectó por completo el domicilio, constatándose en el momento el fallecimiento de un joven de 28 años, identificado como Agustín Guardia.

Mientras que Cecilia Martínez, 55 años había sido rescatada por los bomberos y trasladada de urgencia al hospital, donde estaba internada en terapia intensiva, en estado reservado, ya que presentaba quemaduras en brazos y piernas, además de lesiones en el rostro y en las vías aéreas.

 

Finalmente, este martes por la tarde, se confirmó su fallecimiento. La mujer se encontraba en situación de calle.

 

Temas:

Gualeguaychú Hospital fallecimiento Incendio
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