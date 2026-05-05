Concedieron el arresto domiciliario a la detenida con tres kilos de cocaína en Concordia

La narco paraguaya que intentaba ingresar a Concordia con casi tres kilos de cocaína salió de la Unidad Penal N° 6 de Paraná y cumplirá arresto domiciliario. Así lo confirmó Concordia Policiales al comunicar que Luz Romina Arzamendia Téllez obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

La medida fue concedida en el marco de la causa que continúa en trámite en la Justicia Federal, donde la imputada se encontraba procesada con prisión preventiva. Según trascendió, la defensa, a cargo de los abogados del estudio jurídico MBG & Asociados, encabezado por los doctores Martín Lombardo y Pablo Palacio, logró morigerar la situación procesal de la acusada, quien ahora continuará el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La investigación sigue en curso y la causa ya se encuentra en etapa de procesamiento, instancia que fue apelada por los defensores de la acusada. La audiencia se llevará a cabo el 13 de mayo ante la Cámara Federal de Paraná.

Cabe recordar que el pasado 15 de abril, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva de Arzamendia Téllez y de Julio César Herrera, tras un procedimiento realizado el 27 de marzo en el acceso sur de la ciudad.

En aquel operativo, llevado adelante por la División Drogas Peligrosas sobre la avenida Presidente Juan Domingo Perón y Ruta 22, se interceptó un Volkswagen CrossFox en el que se trasladaban los imputados. Durante la requisa, y con la intervención del can detector de estupefacientes, se hallaron 2,9 kilogramos de cocaína distribuidos en cuatro paquetes y 4,7 kilogramos de marihuana en seis envoltorios.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína presentaban la inscripción “Rey del Sur” junto a la imagen de un león coronado, lo que podría aportar datos sobre el origen y la cadena de distribución de la sustancia secuestrada.