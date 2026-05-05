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Villaguay: robo en un supermercado terminó con un detenido y más de $1,5 millones secuestrados

El hecho ocurrió en la zona céntrica durante la noche. Tras un operativo, localizaron a los sospechosos y recuperaron el dinero sustraído; también incautaron cocaína.

5 de Mayo de 2026
Dinero secuestrado en Villaguay.
Dinero secuestrado en Villaguay.

El hecho ocurrió en la zona céntrica durante la noche. Tras un operativo, localizaron a los sospechosos y recuperaron el dinero sustraído; también incautaron cocaína.

Un robo en un supermercado de la ciudad de Villaguay derivó en un operativo policial que permitió la detención de un hombre y el secuestro de una importante suma de dinero y estupefacientes. El hecho ocurrió durante la noche del lunes en un comercio ubicado en la zona céntrica.

 

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 22:15, cuando el autor habría ingresado al predio tras escalar un portón de acceso y luego violentar una puerta del sector depósito, desde donde sustrajo dinero en efectivo.

 

 

Tras la denuncia, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

 

Detención y hallazgo del dinero

 

En el marco del procedimiento por el robo en el supermercado, se detuvo a un hombre de 34 años, quien se encontraba acompañado por una mujer de 27.

 

Durante la requisa del vehículo y de los involucrados, se secuestró una suma total de $1.169.750 que estaba en el interior del rodado. Además, el hombre llevaba consigo $100.000 en efectivo.

 

Detenido y demorada en Villaguay.
Detenido y demorada en Villaguay.

 

Por su parte, entre las prendas de la mujer se hallaron $285.580, lo que eleva el total incautado por la Policía a más de $1.555.000.

 

Secuestro de droga y situación judicial

 

En el mismo procedimiento se encontraron dos envoltorios con un total de 1,3 gramos de cocaína, lo que motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas.

 

 

La Fiscalía dispuso la detención del hombre por el supuesto delito de robo calificado por escalamiento, mientras que la mujer fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa.

 

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del robo en el supermercado y la posible participación de otras personas.

Temas:

supermercado Robo Villaguay
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