Video: chocaron dos buques con químicos y combustibles en el río Paraná y generaron alarma

Un choque entre dos buques generó preocupación en el río Paraná durante la tarde del lunes, a la altura del puerto de Campana. Las embarcaciones transportaban sustancias químicas y combustibles, lo que activó protocolos de seguridad ante el riesgo potencial para el ambiente.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando el buque químico Ginga Bobcat impactó contra la popa del petrolero Helios, que se encontraba amarrado en la zona operativa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, no se registraron personas heridas ni contaminación confirmada, aunque el tipo de carga elevó el nivel de alerta en el área.

Cómo fue el choque en el río Paraná

De acuerdo a los primeros datos, el Ginga Bobcat navegaba a unos 16 kilómetros por hora cuando redujo bruscamente la velocidad hasta detenerse en el momento del impacto.

Esa maniobra quedó registrada en los sistemas de navegación y es uno de los puntos centrales que analizan los peritos para determinar qué ocurrió en el río Paraná.

La colisión se produjo en una zona donde las maniobras suelen estar estrictamente coordinadas, lo que genera interrogantes sobre las causas del incidente.

🚢 URGENTE: ⚠️En la tarde de hoy sucedió un choque de barcos en Campana 👇 pic.twitter.com/BuNK1rWfIZ — 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 (@MascariniMarce) May 4, 2026

Qué transportaban los buques

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue el tipo de carga de ambas embarcaciones.

El Ginga Bobcat transportaba unas 10.300 toneladas de ácido sulfúrico con destino al Gran Rosario, mientras que el Helios operaba con combustibles como nafta y diésel.

Esta combinación de materiales encendió las alarmas en el río Paraná, ante la posibilidad de un impacto ambiental en caso de derrame.

Intervención y estado de la situación

A pesar de la magnitud del choque, los daños en ambos buques se registraron por encima de la línea de flotación, lo que evitó filtraciones hacia el agua.

No obstante, se activaron protocolos preventivos para resguardar la navegación y el entorno.

En el lugar intervino la Prefectura Naval Argentina junto a autoridades portuarias, que trabajan en la evaluación de los daños y en la reconstrucción de los hechos.