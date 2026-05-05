Persiguieron una camioneta robada y hallaron el vehículo abandonado en una quinta

La camioneta robada fue detectada este martes durante un control vehicular realizado en el puesto caminero de Paso Cerrito, en el departamento Federación. El operativo derivó en una persecución sobre la Ruta Nacional 14 y culminó con el hallazgo del vehículo abandonado en una quinta de cítricos de la localidad correntina de Mocoretá.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 11.30, cuando efectivos del control vial realizaban tareas de rutina en el carril Sur-Norte de egreso de Entre Ríos. En ese momento, el sistema LPR de lectura de patentes emitió una alerta sonora al detectar que una camioneta Ford Ranger, dominio AF969TQ, registraba pedido de robo.

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, quien entregó la cédula de identificación vehicular cuando le solicitaron la documentación. Sin embargo, de manera repentina aceleró y escapó del control vial en dirección hacia la provincia de Corrientes.

Operativo y persecución

Tras la fuga, personal policial inició un seguimiento controlado a bordo del móvil S-117 y dio aviso a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina apostados en el peaje Piedritas.

A unos cien metros de llegar al peaje, el conductor realizó una brusca maniobra y cambió el sentido de circulación hacia la localidad de Mocoretá. Desde ese momento, personal de Gendarmería se sumó al operativo de persecución para intentar interceptar al sospechoso.

Luego de recorrer varios kilómetros, la camioneta ingresó a una quinta citrícola ubicada a la altura del kilómetro 356, donde el vehículo fue perdido de vista. Ante esa situación, los uniformados se entrevistaron con el propietario del predio, quien autorizó el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Búsqueda con drones

En el lugar también intervino personal de la Policía de Corrientes, encabezado por el subcomisario Armando Molina. Las fuerzas implementaron un operativo cerrojo interfuerzas y se dividieron en tres grupos para rastrillar la zona rural.

Finalmente, lograron localizar la camioneta buscada, aunque el vehículo se encontraba cerrado y sin ocupantes. El conductor continuaba prófugo al cierre del operativo.

Por disposición de la Fiscalía de Mocoretá, a cargo del Dr. Bruno Monzón, se ordenó el secuestro de la camioneta para la realización de peritajes, levantamiento de rastros y una requisa completa del rodado. Además, se dispuso continuar con la búsqueda del sospechoso mediante drones y recorridas en la zona.