Otamendi a River Plate: el pase que está muy avanzado y se anunciaría tras el Mundial

Mientras se enfoca en su presente competitivo en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, la dirigencia ya trabaja de cara al segundo semestre de 2026. En ese contexto, el posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate se convirtió en uno de los temas más fuertes del mercado de pases, generando expectativa tanto en Núñez como en el fútbol argentino.

El defensor central de la Selección Argentina, campeón del mundo y referente del Benfica, termina su contrato en junio de 2026. Según diversas fuentes periodísticas especializadas en transferencias, el pase de Otamendi a River Plate estaría “muy avanzado” y podría concretarse una vez finalizado el Mundial 2026.

La propuesta que maneja el club de Núñez sería un contrato de 18 meses, con la intención de sumar liderazgo, experiencia y jerarquía internacional a una defensa que busca reforzarse para competir en todos los frentes.

Un refuerzo de jerarquía para un River ambicioso

En el proyecto deportivo actual, River Plate apunta a incorporar futbolistas de peso en puestos clave. En ese marco, Otamendi aparece como una pieza ideal por su trayectoria en Europa y su rol como referente en la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi. Foto: Archivo Elonce.

El club lo ve como un posible líder dentro del vestuario, capaz de aportar voz de mando en partidos decisivos. La operación, además, se ve favorecida por la finalización de su vínculo con el Benfica, lo que permitiría su llegada en condición de libre.

Aunque el club portugués busca renovarle el contrato, el futuro del defensor parece abierto. Incluso figuras del entorno del jugador y del fútbol argentino han dejado entrever que la decisión final será personal, dependiendo de lo que ocurra tras la Copa del Mundo.

De concretarse, la llegada de Otamendi a River Plate sería uno de los movimientos más resonantes del fútbol argentino reciente, sumando a un campeón del mundo al plantel millonario en el tramo final de su carrera.