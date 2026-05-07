Ofrecen 50.000 dólares por ver todos los partidos del Mundial: dónde anotarte

La señal deportiva Fox Sports abrió una convocatoria para contratar a un "jefe observador del Mundial" que recibirá un pago de 50 mil dólares por seguir los 104 partidos del Mundial 2026. El seleccionado deberá instalarse en Times Square, Nueva York, para generar contenido digital y reacciones en vivo durante los 39 días de competencia.

La vacante transforma la visualización de fútbol en una profesión remunerada. El objetivo central es cubrir la totalidad del evento que se repartirá entre sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El ganador de la posición se convertirá en una pieza clave para la estrategia de redes sociales de la cadena.

Qué perfil se busca

La empresa apunta a candidatos que combinen el conocimiento técnico del deporte con un manejo fluido de las herramientas digitales. El trabajo requiere generar material constante y compartir análisis en tiempo real frente a las cámaras, que cumpla el rol de creador activo de la cobertura para suscriptores.

El proceso de inscripción obliga a los postulantes a enviar un video original explicando sus motivaciones y aptitudes para el puesto. La compañía evaluará la capacidad de comunicación y la originalidad de las propuestas para filtrar a los aspirantes en esta convocatoria de cupos limitados.

El entorno de trabajo será un set de televisión montado específicamente en Times Square, el corazón de Nueva York. Este punto geográfico garantiza una exposición masiva y un marco visual impactante para las transmisiones diarias. El elegido deberá seguir de cerca cada uno de los 104 enfrentamientos programados para esta edición.

La duración total de la tarea comprende 39 días consecutivos de intensa competencia. Esto implica una exigencia física y mental considerable, ya que la producción de material debe ser ininterrumpida para satisfacer la demanda de la cobertura digital. La disponibilidad absoluta es el requisito más estricto del contrato laboral.

En cuanto a la remuneración de 50.000 dólares, esta cubre la totalidad de la experiencia en una de las ciudades con mayor costo de vida del mundo. Las solicitudes se procesan exclusivamente a través del sitio web oficial de la cadena promotora mediante un formulario de registro obligatorio. Las postulaciones permanecerán abiertas por un tiempo acotado hasta completar el cupo de candidatos para la fase de entrevistas.