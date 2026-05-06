Rescataron un guacamayo jacinto y refuerzan acciones para proteger la fauna en Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos avanzó en nuevas acciones para la protección de la fauna silvestre a partir del rescate y traslado de un ejemplar de guacamayo jacinto hacia la Fundación Tekove Mymba, organización dedicada a la rehabilitación de animales recuperados en distintos operativos.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación impulsada tras denuncias vinculadas a la tenencia irregular del ave en una propiedad particular. La intervención fue desarrollada de manera conjunta entre organismos provinciales y Gendarmería Nacional Argentina.

Según se informó oficialmente, el operativo permitió resguardar al ejemplar y trasladarlo posteriormente a un espacio especializado para garantizar su recuperación y bienestar.

El trabajo conjunto para proteger la fauna silvestre

La coordinación de las tareas estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, que intervino en la logística, el seguimiento del caso y la articulación con las distintas instituciones involucradas.

Durante la entrega del ejemplar participó el director del área, Mario Francisco Zárate, quien remarcó la importancia de fortalecer las políticas vinculadas al control y preservación de la fauna.

La delegación provincial fue recibida por autoridades de la Fundación Tekove Mymba, encabezadas por su presidente Juan Manuel Paccot, quien destacó el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles para avanzar en la recuperación de especies silvestres.

Además, el rescatista Bruno García, que participó del operativo inicial, fue el encargado de concretar la entrega formal del guacamayo y supervisar las condiciones del traslado.

El objetivo de rehabilitar y reinsertar especies

Desde el gobierno provincial indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de las políticas de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el tráfico ilegal de fauna.

En ese sentido, señalaron que el objetivo principal es avanzar en la rehabilitación de los animales rescatados para lograr, cuando las condiciones lo permitan, su reinserción en ambientes naturales adecuados.

Las autoridades también remarcaron que el trabajo articulado con instituciones especializadas resulta clave para garantizar el seguimiento sanitario y la recuperación de las especies.

Cómo es el guacamayo jacinto rescatado

El ejemplar recuperado corresponde a un guacamayo jacinto, conocido científicamente como Anodorhynchus hyacinthinus, considerado el loro volador más grande del mundo.

La especie se caracteriza por su intenso plumaje azul cobalto y las manchas amarillas que rodean el pico y los ojos. Originario principalmente de Brasil, Bolivia y Paraguay, puede alcanzar hasta un metro de longitud.