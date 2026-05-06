 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Protección ambiental

Rescataron un guacamayo jacinto y refuerzan acciones para proteger la fauna en Entre Ríos

El ejemplar fue recuperado durante un operativo realizado junto a Gendarmería Nacional y trasladado a la Fundación Tekove Mymba, donde avanzará su proceso de rehabilitación bajo cuidado especializado.

6 de Mayo de 2026
Guacamayo jacinto.
Guacamayo jacinto.

El ejemplar fue recuperado durante un operativo realizado junto a Gendarmería Nacional y trasladado a la Fundación Tekove Mymba, donde avanzará su proceso de rehabilitación bajo cuidado especializado.

La provincia de Entre Ríos avanzó en nuevas acciones para la protección de la fauna silvestre a partir del rescate y traslado de un ejemplar de guacamayo jacinto hacia la Fundación Tekove Mymba, organización dedicada a la rehabilitación de animales recuperados en distintos operativos.

 

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación impulsada tras denuncias vinculadas a la tenencia irregular del ave en una propiedad particular. La intervención fue desarrollada de manera conjunta entre organismos provinciales y Gendarmería Nacional Argentina.

 

Según se informó oficialmente, el operativo permitió resguardar al ejemplar y trasladarlo posteriormente a un espacio especializado para garantizar su recuperación y bienestar.

 

 

El trabajo conjunto para proteger la fauna silvestre

 

La coordinación de las tareas estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, que intervino en la logística, el seguimiento del caso y la articulación con las distintas instituciones involucradas.

 

Durante la entrega del ejemplar participó el director del área, Mario Francisco Zárate, quien remarcó la importancia de fortalecer las políticas vinculadas al control y preservación de la fauna.

 

La delegación provincial fue recibida por autoridades de la Fundación Tekove Mymba, encabezadas por su presidente Juan Manuel Paccot, quien destacó el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles para avanzar en la recuperación de especies silvestres.

 

Además, el rescatista Bruno García, que participó del operativo inicial, fue el encargado de concretar la entrega formal del guacamayo y supervisar las condiciones del traslado.

 

 

El objetivo de rehabilitar y reinsertar especies

 

Desde el gobierno provincial indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de las políticas de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el tráfico ilegal de fauna.

 

En ese sentido, señalaron que el objetivo principal es avanzar en la rehabilitación de los animales rescatados para lograr, cuando las condiciones lo permitan, su reinserción en ambientes naturales adecuados.

 

Las autoridades también remarcaron que el trabajo articulado con instituciones especializadas resulta clave para garantizar el seguimiento sanitario y la recuperación de las especies.

 

 

Cómo es el guacamayo jacinto rescatado

 

El ejemplar recuperado corresponde a un guacamayo jacinto, conocido científicamente como Anodorhynchus hyacinthinus, considerado el loro volador más grande del mundo.

 

 

La especie se caracteriza por su intenso plumaje azul cobalto y las manchas amarillas que rodean el pico y los ojos. Originario principalmente de Brasil, Bolivia y Paraguay, puede alcanzar hasta un metro de longitud.

Temas:

guacamayos fauna Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso