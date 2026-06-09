Organizan un festival solidario para ayudar a perros rescatados en Paraná

Las organizaciones proteccionistas de Paraná realizarán una nueva actividad solidaria destinada a recaudar fondos para afrontar gastos veterinarios, tratamientos y rescates de animales. Se trata de "Los Fieles", un festival que combinará gastronomía, música en vivo, feria de emprendedores y un desfile canino en Sala Mayo.

Al respecto, una de las organizadoras del evento, Agustina Etienot, explicó a Elonce que la iniciativa busca generar un espacio distinto a las actividades habituales que desarrollan las proteccionistas para obtener recursos.

La jornada comenzará al mediodía y se extenderá hasta la noche de este sábado en el predio de Sala Mayo. La entrada será libre y gratuita, estará abierta a toda la comunidad y contará con espacios para que los asistentes puedan permanecer durante toda la jornada.

Buscan recaudar fondos para gastos veterinarios (foto Kahu Dogs)

Un festival para visibilizar la causa animal

"Esta vez les proponemos un encuentro, un festival animal, porque queremos que la gente nos conozca, que podamos interactuar y compartir una jornada diferente", señaló.

La organizadora explicó que el evento contará con la participación de alrededor de 30 emprendedores locales y ocho food trucks que ofrecerán distintas propuestas gastronómicas.

Además, habrá un escenario con música durante toda la jornada, DJ en vivo y la actuación de artistas locales.

"Queremos que las familias vengan con sus mascotas, disfruten del día y también conozcan el trabajo que realizamos todos los días por los animales", expresó.

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Desfile canino y actividades especiales

Uno de los principales atractivos será el desfile canino que se realizará entre las 15 y las 17.

La actividad contará con la conducción de Sabrina Giacomini y la participación de un fotógrafo profesional que registrará a cada uno de los animales inscriptos.

"Los perritos que participen recibirán una cucarda personalizada con su nombre y también se llevarán una fotografía profesional y algunos regalos", indicó Etienot.

La inscripción para el desfile tendrá un valor de 10.000 pesos y deberá realizarse previamente a través de la cuenta de Instagram de Los Fieles.

Desde la organización solicitaron que todas las mascotas concurran con correa para garantizar una convivencia segura durante la actividad.

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Millonarias deudas veterinarias

La organizadora explicó a Elonce que los fondos recaudados estarán destinados principalmente a afrontar gastos veterinarios acumulados por distintas organizaciones dedicadas al rescate animal. "Entre las dos organizaciones que integramos Los Fieles debemos más de tres millones de pesos en veterinarias", afirmó.

Según detalló, los costos incluyen tratamientos médicos, cirugías, alimentos especiales, medicamentos, traslados y rehabilitaciones para animales rescatados. "Nosotras logramos cancelar una deuda y rápidamente aparece otro caso que necesita ayuda. Es una tarea constante", sostuvo.

Objetivo a largo plazo

Además de cubrir los gastos actuales, las organizadoras proyectan destinar parte de los recursos a futuras campañas de castración. "Queremos complementar el trabajo que realiza Salud Animal y organizar operativos privados para ayudar a reducir la sobrepoblación de animales", explicó.

Finalmente, Etienot invitó a toda la comunidad a sumarse a la propuesta. "Esperamos que sea una verdadera fiesta y que nos acompañen para seguir trabajando por la causa animal", concluyó.