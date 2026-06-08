Quirófano móvil brindará atención veterinaria gratuita en dos barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná realizará nuevos operativos de Salud Animal con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones gratuitas para perros y gatos. El quirófano móvil funcionará en los barrios Las Américas y Predolini.
El quirófano móvil de Salud Animal de la Municipalidad de Paraná continuará esta semana con los operativos gratuitos destinados a perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Las jornadas incluirán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones, con el objetivo de acercar servicios veterinarios a los vecinos.
Según se informó, las actividades comenzarán a las 8 y se priorizará la atención de los vecinos de cada barrio y de quienes hayan gestionado previamente un turno a través de la plataforma Mi Paraná.
Los días 8 y 9 de junio, el operativo se desarrollará en la Vecinal Las Américas, ubicada en Artigas 2933, y en el Polideportivo Piérola, situado entre calles Larralde y 1546.
El operativo llegará al barrio Predolini
Posteriormente, entre los días 10 y 12 de junio, el quirófano móvil se trasladará al barrio Predolini, donde la atención se brindará en Castañeda 1033.
Durante esas jornadas, profesionales de la Dirección de Salud y Bienestar Animal realizarán intervenciones quirúrgicas y tratamientos preventivos para perros y gatos.
La iniciativa forma parte de los operativos barriales impulsados por el Municipio con el propósito de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos.
Importancia de la castración
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó la continuidad de estas acciones en distintos sectores de la ciudad. "Estos operativos son una oportunidad para que los vecinos accedan a servicios de castración de manera gratuita, contribuyendo así a la salud de las mascotas y al bienestar de la comunidad", expresó.
Desde el Municipio recordaron que la castración permite prevenir gestaciones no deseadas, reducir riesgos de enfermedades reproductivas y colaborar con el control ético de la población animal.
Además, la vacunación antirrábica y la desparasitación forman parte de las medidas preventivas destinadas a mejorar la salud de los animales y la convivencia en los barrios.
Requisitos para acceder al servicio
Las autoridades informaron que los animales deberán concurrir con un ayuno mínimo de ocho horas, tanto de agua como de alimentos.
También será necesario que los responsables lleven una manta o sábana para cubrir a la mascota luego de la cirugía y una hoja de afeitar para facilitar la intervención.
En el caso de los perros, deberán asistir con correa y, si presentan conductas agresivas, con bozal. Los gatos deberán ser trasladados en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera.
Por último, se solicitó que la persona responsable del animal sea mayor de edad y concurra con su Documento Nacional de Identidad.