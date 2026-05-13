Estudiantes argentinos diseñaron un cohete que podría superar la velocidad del sonido

Un grupo de estudiantes argentinos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) desarrolló un cohete supersónico con el que representará al país en la International Rocket Engineering Competition (IREC), uno de los certámenes universitarios de ingeniería aeroespacial más importantes del mundo.

La competencia se realizará entre el 15 y el 20 de junio en Texas, Estados Unidos, y reunirá a equipos universitarios especializados en diseño, desarrollo y lanzamiento de cohetes experimentales.

El equipo argentino, denominado ITBA Rocketry Team, participará con un vehículo bautizado “Aconcagua”, diseñado para competir en la categoría 30k COTS, destinada a cohetes capaces de alcanzar una altitud cercana a los 10 kilómetros.

El objetivo: romper la barrera del sonido

Además de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros, los estudiantes argentinos intentarán concretar un objetivo inédito para una agrupación universitaria nacional dedicada a la cohetería: superar la barrera del sonido.

Según las estimaciones técnicas realizadas por el equipo, el cohete podría alcanzar una velocidad de Mach 2, es decir, duplicar la velocidad del sonido durante el vuelo.

El proyecto involucra tareas complejas de simulación, diseño aerodinámico, integración electrónica y fabricación de componentes estructurales para garantizar el funcionamiento del vehículo durante todas las etapas del lanzamiento.

El ITBA Rocketry Team está conformado por más de 60 alumnos de distintas carreras, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Analítica de Datos.

Un crecimiento sostenido en competencias internacionales

El grupo nació en 2022 con el objetivo de posicionar a la Argentina dentro del ámbito universitario aeroespacial internacional y desde entonces participa regularmente en competencias de ingeniería aplicada.

En 2023 debutó internacionalmente con el cohete Theros I dentro de la categoría 10k COTS. Un año más tarde logró ubicarse en el puesto 42° de su categoría y 62° en la clasificación general entre 143 equipos participantes.

Además, en la edición 2024 consiguió posicionarse entre los 20 mejores proyectos en Diseño y Construcción, consolidando el crecimiento técnico del equipo.

Ahora, los estudiantes argentinos buscarán dar un salto de complejidad mucho mayor con “Aconcagua”, triplicando la altura objetivo respecto de sus primeras participaciones internacionales.

El desarrollo cuenta con la coordinación del profesor e investigador Patricio Pedreira y forma parte de una iniciativa impulsada desde el ITBA para fortalecer la investigación, la innovación tecnológica y la formación aplicada en ingeniería aeroespacial.