“Me faltan dos partidos con la Roma”: la declaración de Dybala que ilusiona a Boca

El futuro de Dybala volvió a quedar envuelto en incertidumbre después de sus declaraciones tras la victoria de Roma sobre Parma por la Serie A italiana. El delantero argentino reconoció que el próximo clásico ante Lazio podría ser su último encuentro como local con la camiseta del conjunto italiano y alimentó las especulaciones sobre una posible llegada a Boca.

Luego del triunfo por 3-2 que dejó a la Roma en puestos de clasificación a la Europa League, el cordobés habló con Sky Sports y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas xeneizes. “Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, expresó.

Además, Dybala aclaró que todavía no tiene definido qué sucederá con su carrera una vez que termine la temporada. “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos”, sostuvo sobre su situación contractual.

Boca sigue atento a su situación

El vínculo del delantero argentino con la Roma finalizará a mediados de este año y, hasta el momento, no existe confirmación sobre una posible renovación. Por eso, distintos clubes comenzaron a seguir de cerca su situación de cara al próximo mercado de pases, según informó TyC Sports.

En ese escenario, Boca aparece como uno de los equipos interesados en tentar a Dybala para regresar al fútbol argentino. La posibilidad de compartir plantel con Leandro Paredes, uno de sus amigos más cercanos, es uno de los factores que alimentan la ilusión en el club de La Ribera.

Paulo Dybala.

El propio Paredes reconoció tiempo atrás que el delantero “tiene muchas ganas” de volver al país y convertirse en futbolista de Boca. Incluso, en los últimos meses actuó como intermediario informal para acercar posiciones entre el jugador y el club.

El contexto personal y las dudas sobre su futuro

Más allá de las versiones sobre Boca, Dybala evitó confirmar cualquier decisión y aseguró que primero esperará el final del campeonato italiano antes de resolver su próximo paso.

El delantero atraviesa además un momento personal importante. Su pareja, Oriana Sabatini, se encuentra trabajando actualmente en Argentina y ambos transitan la reciente llegada de su hija, situaciones que podrían influir en una eventual vuelta al país.

En lo deportivo, el atacante comienza lentamente a recuperar continuidad después de varios meses complicados por una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de 2026.

Este domingo fue titular frente a Parma y aportó una asistencia en el primer gol del equipo. La actuación representó una nueva señal positiva en su recuperación física antes del cierre de la temporada.

Mientras tanto, desde Boca intentan mantener la cautela. Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, aseguró recientemente que todavía no existieron contactos formales con Dybala, aunque la expectativa crece cada vez más entre los hinchas ante la posibilidad de un regreso de alto impacto al fútbol argentino.