Estudiantes secundarios fueron estafados por compañera y su madre, y hacen feria para pagar los buzos

REDACCIÓN ELONCE
Los alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria Nº 19 “Raúl Humberto Záccaro” de Paraná expresaron que fueron víctimas de una estafa con el dinero destinado a los buzos y remeras de egresados. Ahora impulsan una feria solidaria para cumplir su sueño.
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 19 “Raúl Humberto Záccaro” atraviesa un momento de profunda tristeza luego de conocerse que estudiantes de sexto año fueron víctimas de una estafa vinculada al dinero recaudado para la compra de los tradicionales buzos y chombas de egresados. Según pudo saber Elonce, una compañera y su madre eran las encargadas de reunir los fondos, pero finalmente el pago nunca se concretó y el dinero “desapareció”.
Pese al duro golpe emocional y económico, los estudiantes decidieron transformar la adversidad en una oportunidad para salir adelante. Con el acompañamiento de familias, docentes y vecinos, comenzaron a organizar distintas actividades solidarias para reunir nuevamente el dinero necesario y poder concretar uno de los sueños más esperados del último año escolar.
“Queremos hacer foco en la resiliencia de los chicos y cómo están haciendo diferentes ventas de alfajores y pastas, y ahora una feria en este lugar tan bonito”, expresó a Elonce una de las organizadoras durante la convocatoria realizada para difundir el evento solidario.
Una feria solidaria para recuperar el sueño de egresados
La iniciativa se desarrollará este sábado 9 de mayo en el SUM de barrio Lomas del Brete, ubicado en calle 19 de abril 1298 y contará con la participación de emprendedores, feriantes y vecinos que buscan colaborar con los estudiantes. Desde la organización remarcaron que todavía hay tiempo para sumarse a la propuesta.
“Van a hacer una feria para recaudar más fondos y poder así llegar al monto necesitado para los buzos. Se invita a todos los emprendedores y feriantes que quieran participar. Pueden enviar un mensaje al 343 470 4043 para poder participar”, indicaron.
Además, destacaron el compromiso de toda la comunidad barrial con la causa. “Este espacio tiene muchas ganas de crear espacios y esta es una gran iniciativa, empezando con este evento solidario para recaudar fondos para los chicos de sexto año de la escuela Záccaro”, señalaron.
Durante la jornada habrá distintos puestos de venta y actividades para toda la familia. “Mañana va a haber una feria hermosísima con emprendedores de distintos lugares de la ciudad que se quieran sumar. Va a haber ropa, accesorios, muñecas y muchas cosas más”, explicaron.
Ventas, esfuerzo y apoyo de toda la comunidad
Los propios estudiantes también participan activamente de las actividades para juntar fondos. Uno de los alumnos contó que vienen realizando distintas ventas para intentar recuperar el dinero perdido.
“Hemos realizado bastantes ventas, por ejemplo, de torta frita y alfajorcitos de maicena. Solamente quiero decir muchas gracias porque no solo la familia, sino los profesores y mucha gente ha ayudado muchísimo con todo”, expresó emocionado.
Actualmente, los buzos y las chombas ya fueron encargados, pero todavía resta cubrir una importante deuda económica. “Falta reunir lo que no se abonó, que una persona hizo desaparecer”, señalaron desde la promoción.
Según detallaron, el monto pendiente ronda los 2 millones de pesos. “Realmente con mucho sacrificio y, por sobre todo, con muchas ganas y apoyo hacia ellos, queremos que puedan concretar ese sueño de terminar su sexto año con su chomba y su buzo de egresados, como todo egresado sueña”, manifestaron.
La situación generó una fuerte repercusión y solidaridad entre vecinos y comerciantes, quienes comenzaron a colaborar con donaciones y premios para futuros bingos y actividades benéficas.
Convocan a toda la comunidad
Desde la organización remarcaron que cualquier ayuda será importante para que los 17 estudiantes puedan recuperar lo perdido y vivir plenamente su último año de secundaria.
“Queremos convocar a todas las personas para que se acerquen, aporten su granito de arena y también a quienes quieran colaborar con alguna donación o regalitos para próximos bingos”, explicaron.
La invitación quedó abierta para toda la comunidad, no solo para colaborar económicamente sino también para acompañar a los jóvenes en un momento difícil que puso a prueba su fortaleza y capacidad de salir adelante juntos.