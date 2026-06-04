Banco Entre Ríos presentó en Agroactiva sus líneas de crédito para potenciar al sector agropecuario

REDACCIÓN ELONCE
La entidad participa de Agroactiva 2026 con propuestas de financiamiento en pesos y dólares destinadas a productores y empresas. La provincia subsidia tasas para facilitar el acceso al crédito y fomentar inversiones en el sector, supo Elonce.
El Banco Entre Ríos participa de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrolla en Armstrong, provincia de Santa Fe. En ese marco, la entidad presentó una amplia oferta de financiamiento destinada a acompañar el crecimiento de productores y empresas vinculadas al sector agropecuario.
Bajo el lema “El horizonte del campo es también el nuestro”, el banco comparte un espacio con el Banco Santa Fe y exhibe una propuesta comercial orientada a fortalecer la producción, la incorporación de tecnología y la inversión en bienes de capital.
Durante la segunda jornada de la exposición, representantes de la entidad destacaron el elevado interés de productores y empresarios por las herramientas financieras disponibles.
Expectativas superadas
El gerente corporativo de Banca Mayorista del Banco Entre Ríos, Juan José Dal Pastro, aseguró a Elonce que la convocatoria superó las previsiones iniciales. “Vinimos a Agroactiva con una expectativa muy alta y, transcurrido el segundo día, vemos que esas expectativas fueron ampliamente superadas. Hay mucha gente, muchos clientes y una importante demanda de financiamiento”, señaló.
El directivo explicó que la entidad llegó a la feria con una amplia variedad de líneas crediticias diseñadas tanto para productores agropecuarios como para fabricantes de maquinaria agrícola.
“Tenemos alternativas en pesos y en dólares para capital de trabajo e incorporación de bienes de capital, buscando acompañar cada necesidad del sector”, indicó.
Créditos con tasas subsidiadas
Por su parte, el director de Producción Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Martín Sieber, destacó a Elonce el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y el Banco Entre Ríos para subsidiar tasas de interés.
“Estamos muy contentos de celebrar este convenio, donde la provincia realiza un aporte concreto para facilitar el acceso al crédito de uno de los sectores más productivos que tiene Entre Ríos, como es el agrícola-ganadero”, afirmó.
El funcionario remarcó que la presencia territorial de la entidad financiera constituye una ventaja para los productores. “El Banco Entre Ríos es una institución que el productor encuentra habitualmente en su localidad, con una relación cercana con sus gerentes y equipos comerciales. Eso facilita mucho el acceso a estas herramientas”, sostuvo.
Según explicó, el objetivo es incentivar inversiones que permitan mejorar la competitividad y el desarrollo productivo en toda la provincia.
Financiamiento en pesos y dólares
Entre las opciones disponibles, el Banco Entre Ríos ofrece créditos en pesos con tasas subsidiadas por la provincia y plazos de corto, mediano y largo término.
Dal Pastro precisó que existen líneas a 24 meses con tasas cercanas al 19 por ciento anual y alternativas a 36 y 48 meses con costos financieros que rondan entre el 21 y el 22 por ciento. “Son tasas fijas muy competitivas para el contexto actual”, destacó.
Asimismo, indicó que también se ofrecen créditos en dólares destinados tanto a capital de trabajo como a la compra de maquinaria e infraestructura productiva.
El campo como motor de desarrollo
Sieber destacó que Agroactiva representa uno de los encuentros más relevantes para el sector agroindustrial de América Latina. “Entendemos que el campo es el motor productivo de Entre Ríos y por eso acompañamos este tipo de iniciativas que promueven la inversión y el crecimiento”, expresó.
Desde el Banco Entre Ríos señalaron que la participación en la exposición forma parte de una estrategia orientada a consolidar el vínculo con productores, empresas y actores clave de la cadena agroindustrial, en un contexto donde el acceso al financiamiento aparece como una herramienta fundamental para impulsar nuevos proyectos.