Paraná prepara la Fiesta Provincial de Pesca Variada: fecha, premios y cómo será la décima edición

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Provincial de Pesca Variada en Paraná celebrará su décima edición el domingo 13 de septiembre, con pesca con devolución. Ya hay alrededor de 64 embarcaciones inscriptas y la convocatoria continúa abierta.
La Fiesta Provincial de Pesca Variada en Paraná celebrará su décima edición el próximo domingo 13 de septiembre, con una competencia embarcada que tendrá como escenario al río Paraná y mantendrá como uno de sus principales ejes la pesca con devolución. El evento fue presentado en el Club Náutico Paraná, donde organizadores y autoridades brindaron detalles de la propuesta que ya cuenta con alrededor de 64 embarcaciones inscriptas.
El lanzamiento contó con la presencia de Agustín Clavenzani, presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur); Miguel Abud, presidente de la Subcomisión de Pesca del Club Náutico Paraná; y Marcelo González y Emir Chemés, integrantes de la comisión directiva de la institución. Desde el Municipio destacaron especialmente el potencial de la competencia para atraer visitantes y fortalecer la relación de la capital entrerriana con el río.
Clavenzani explicó que la Municipalidad acompaña la organización mediante acciones de difusión y valoró la continuidad alcanzada por el encuentro. “Es la décima edición, se lleva adelante el 13 de septiembre”, señaló y remarcó que los acontecimientos deportivos también forman parte de la actividad turística que puede ofrecer Paraná.
Cómo será el torneo de pesca en Paraná
Miguel Abud explicó que se tratará del décimo Concurso de Pesca Variada con Devolución, una competencia que además posee carácter de Fiesta Provincial y que, según señalaron los organizadores durante la presentación, fue declarada de interés nacional.
La actividad comenzará a las 8 de la mañana con la largada de las embarcaciones y la competencia se extenderá hasta las 14. Posteriormente tendrá lugar el almuerzo y la correspondiente entrega de premios.
Uno de los aspectos destacados por la organización es la cantidad de categorías contempladas. Habrá reconocimientos para los equipos ubicados desde el primer hasta el 15º puesto, además de premiaciones para tríos de damas, grupos familiares, pieza mayor, niños y cadetes.
Los ganadores recibirán órdenes de compra y copas de cristal. Abud destacó que la premiación constituye una de las características que el torneo busca sostener desde sus primeras ediciones.
Las inscripciones permanecen abiertas hasta el día de la competencia y tienen un costo de 400.000 pesos. El dirigente indicó durante la presentación que ya se habían anotado alrededor de 64 embarcaciones y destacó particularmente la participación de las barras pesqueras.
“Esperamos la concurrencia masiva de los pescadores, que son nuestros grandes amigos”, expresó Abud. Además, mencionó que existen grupos que participarán con 12 y hasta 20 embarcaciones.
El río como atractivo turístico de Paraná
Desde Empatur remarcaron que la competencia representa una oportunidad para mostrar uno de los principales atractivos naturales de la capital entrerriana. Clavenzani sostuvo que el turismo no se limita al ocio tradicional, sino que también comprende congresos, reuniones, cultura y acontecimientos deportivos capaces de movilizar visitantes.
“Este evento deportivo nos permite mostrar lo mejor de lo nuestro”, manifestó el funcionario al referirse al río Paraná y al vínculo que mantiene con la identidad de la ciudad.
En ese sentido, señaló que el propósito es acompañar al Club Náutico para que la Fiesta Provincial de Pesca Variada continúe creciendo y pueda consolidarse como un atractivo turístico de alcance regional.
Marcelo González, por su parte, destacó el esfuerzo que realiza la institución para sostener la competencia por décimo año consecutivo y recibir a pescadores provenientes de diferentes lugares del país.
El dirigente mencionó entre las ventajas que ofrece el Club Náutico la disponibilidad de infraestructura para los participantes, con alojamiento, rampa para botar las embarcaciones y espacios destinados al encuentro posterior a la competencia.
“El club, a través de su comisión directiva, pone todo su esfuerzo para que este evento llegue a buen puerto y sea uno de los eventos más significativos que pueda llegar a tener la ciudad en esta época del año”, expresó González.
Pesca con devolución para cuidar el recurso
Otro de los aspectos centrales de la décima edición será nuevamente la modalidad de pesca con devolución, una práctica que los organizadores vinculan directamente con la preservación del recurso ictícola.
“Hoy los torneos, la mayoría, son todos con devolución porque hay como una cultura de cuidar el recurso”, explicó González.
Además, destacó la importancia de transmitir esa práctica a las nuevas generaciones que comienzan a vincularse con la pesca deportiva. “Enseñarles también a los más chiquitos que están incursionando en el tema pesca eso que es la devolución, cuidar el recurso y poder seguir pescando cuando sean grandes”, señaló.
Con las inscripciones todavía abiertas y decenas de embarcaciones confirmadas, el Club Náutico Paraná ultima así los preparativos para una edición especial de la Fiesta Provincial de Pesca Variada en Paraná, que cumplirá diez años combinando competencia deportiva, actividad náutica, turismo y cuidado del río.