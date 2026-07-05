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Patronato pierde 1 a 0 ante San Martín en el Grella por la Primera Nacional

Patronato pierde 1 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio Grella por una nueva fecha de la Primera Nacional. El Rojinegro busca volver al triunfo. Elonce trasmite en vivo.

5 de Julio de 2026
Se juega el partido.
Se juega el partido. Foto: Patronato

REDACCIÓN ELONCE

Patronato pierde 1 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio Grella por una nueva fecha de la Primera Nacional. El Rojinegro busca volver al triunfo. Elonce trasmite en vivo.

Patronato pierde 1 a 0 ante San Martín de Tucumán este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional. El conjunto paranaense busca volver al triunfo. Elonce trasmite en vivo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

Patronato sintió el impacto y fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos. Aunque intentó reaccionar y generó algunas situaciones de peligro para llegar al empate antes del descanso, le faltó precisión en la definición y San Martín logró sostener la ventaja para irse al entretiempo arriba en el marcador.

 

40' 1T: Tarjeta amarilla para Santiago Briñone

Amarilla para Santiago Briñone. Adrián Franklin amonesta al jugador de San Martín (T).

 

24' 1T: Gol de San Martín (T)

¡GOL de San Martín (T)! Bruno Cabrera concreta la jugada y anota para su equipo.

 

16' 1T: Tarjeta amarilla para Víctor Salazar

Amarilla para Víctor Salazar. Adrián Franklin amonesta al jugador de San Martín (T).

 

En los primeros minutos, el Rojinegro mostró un juego dinámico y estuvo cerca de abrir el marcador.

Así forma Patronato

 

El equipo dirigido por Marcelo Candia salió al campo con Alan Sosa, Maxi Rueda, Monito Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez, Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Hernán Rivero y Renzo Reynaga.

 

El once de San Martín

 

Por su parte, San Martín de Tucumán, conducido por Alejandro Orfila, formó con Nahuel Manganelli, Nicolás Ferreyra, Rodrigo Ayala, Víctor Salazar, Santiago Briñone, Ezequiel Parnisari, Álvaro Veliez, Agustín Graneros, Diego Diellos, Bruno Cabrera y Alan Cisnero.

Temas:

Patronato San Martín de Tucumán Primera Nacional
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