Estudiantes del Profesorado de Teatro buscan reunir fondos para participar del Encuentro Entrerriano de Teatro

Con una serie de actividades culturales y solidarias, estudiantes del Profesorado de Teatro de Paraná, dictado en la Escuela de Música Constancio Carminio, trabajan para reunir los fondos necesarios que les permitan asistir al próximo Encuentro Entrerriano de Teatro, que este año se desarrollará en las ciudades de Gualeguay y General Galarza.

En ese marco, los alumnos realizaron un original bingo teatral en el Almacén de los 33, una propuesta que combinó entretenimiento e improvisación para recaudar dinero destinado al viaje.

Sabrina, una de las estudiantes, contó que el bingo tuvo una particularidad: los números no eran anunciados de manera tradicional, sino mediante pequeñas actuaciones improvisadas.

"Un bingo teatral es un bingo donde los números, cuando son cantados, se dicen de una manera teatral. Entonces, por ejemplo, sale el 22 y aparece toda una recitación improvisada. La actuación es improvisada y también con la participación de la gente", relató.

Además, destacó el acompañamiento del público durante la jornada y agradeció a los espacios culturales que vienen colaborando con la iniciativa. "Nuestra primera jornada fue una varieté en La Vieja Usina, a quienes agradecemos por recibirnos. Ahora nos tocó estar acá en Almacén de los 33 y estamos muy felices. Las actividades van a seguir en la Casa de la Cultura el 18 de julio", invitó.

Viajar para aprender teatro

Aunque el Encuentro Entrerriano reúne numerosas producciones escénicas, los estudiantes viajarán principalmente para formarse como espectadores. "Queremos ir como espectadores porque en el profesorado nos enseñan que viendo teatro también aprendemos un montón. Queremos ir como delegación del profesorado", explicó Sabrina.

En principio, unas 15 personas integrarán la delegación, aunque el grupo también busca fortalecer el vínculo con otras instituciones de la provincia. "También queremos generar un encuentro entre profesorados porque no hay solamente acá en Paraná, sino que también en Gualeguaychú", señaló.

Un monólogo con mirada social

Durante la jornada también hubo espacio para las presentaciones artísticas. Una de ellas estuvo a cargo de Abril, estudiante de tercer y cuarto año, quien interpretó el monólogo La conciencia de clase, el guante de goma. "Este monólogo surgió del festival Wi-Fi de micromonólogos que fue el mes pasado. Con mi directora fuimos armando todo este trabajo", comentó.

La estudiante explicó que la obra busca reflexionar sobre el trabajo doméstico desde una mirada sensible. "Trata sobre concientizar acerca del trabajo doméstico y de las amas de casa de una manera muy tierna, un poco payasesca también e involucrando la danza", expresó.

Además, destacó la importancia de contar con espacios donde compartir el trabajo artístico. "Me gusta mucho el teatro, me gusta mucho actuar, así que siempre estoy feliz cuando se dan estos espacios para mostrar lo que venimos construyendo", afirmó.