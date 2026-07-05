Mundial 2026: Brasil busca los cuartos ante Noruega y México desafía a Inglaterra

REDACCIÓN ELONCE
El Mundial continuará este domingo con dos atractivos cruces de octavos de final. Brasil enfrentará a Noruega en Nueva Jersey, mientras que México intentará prolongar su histórico invicto frente a Inglaterra en el estadio Azteca. Ambos encuentros podrán seguirse por tv y plataformas de streaming.
El Mundial 2026 ingresará este domingo en una nueva jornada decisiva con la disputa de dos encuentros correspondientes a los octavos de final. La primera cita tendrá como protagonistas a Brasil y Noruega en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, mientras que el cierre del día ofrecerá un atractivo duelo entre México e Inglaterra en el estadio Azteca.
La acción comenzará a las 17 (hora argentina) con el compromiso entre brasileños y noruegos en East Rutherford. Más tarde, desde las 21, México buscará seguir haciendo historia ante Inglaterra frente a su público en la Ciudad de México.
Los cuatro seleccionados llegan con argumentos para ilusionarse con un lugar entre los ocho mejores del torneo, aunque el favoritismo aparece repartido de manera diferente en cada llave.
Brasil llega en alza y Noruega apuesta al poder goleador de Haaland
Brasil fue de menor a mayor en el certamen. Luego de igualar en su debut frente a Marruecos, la selección pentacampeona goleó 3-0 a Haití y repitió el resultado frente a Escocia para avanzar con autoridad a la fase eliminatoria.
En los dieciseisavos de final, el conjunto brasileño mostró toda su jerarquía al revertir un resultado adverso frente a Japón y conseguir la clasificación con una sólida actuación durante el segundo tiempo.
Uno de los grandes responsables del presente brasileño es Vinicius Junior, quien atraviesa un gran momento futbolístico y ya convirtió cuatro goles, transformándose en el máximo anotador del equipo durante la Copa del Mundo.
Del otro lado estará una Noruega que también llega fortalecida. El conjunto europeo goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y perdió 4-1 frente a Francia en la fase de grupos. Posteriormente eliminó a Costa de Marfil gracias a un gol de Erling Haaland a los 86 minutos, que selló el triunfo 2-1.
El delantero del Manchester City será la principal carta ofensiva de los noruegos, acompañado por la conducción de Martin Odegaard, capitán y referente del seleccionado escandinavo, que intentará dar uno de los grandes golpes del campeonato.
México busca seguir haciendo historia frente a Inglaterra
El segundo encuentro del domingo tendrá un ingrediente especial por el contexto que atraviesa el seleccionado mexicano.
El equipo anfitrión protagoniza hasta aquí su mejor actuación en una Copa del Mundo, con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones y el dato más destacado: todavía no recibió goles en el certamen.
Después de eliminar a Ecuador en la ronda anterior, México afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Inglaterra, con el objetivo de alcanzar una instancia que históricamente le resultó esquiva en los mundiales.
El conjunto británico, por su parte, sufrió mucho más de lo esperado para dejar en el camino a República Democrática del Congo. Finalmente logró imponerse 2-1 gracias a otra destacada actuación de Harry Kane, quien volvió a aparecer en un momento determinante para evitar la sorpresa.
Los dirigidos por Thomas Tuchel intentarán mejorar la imagen que dejaron en el cierre de la fase de grupos y confirmar su condición de candidatos al título con una actuación convincente en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.
Horarios y dónde ver los partidos en vivo
La programación de este domingo comenzará con el partido entre Brasil y Noruega, que se disputará desde las 17 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
Posteriormente, a partir de las 21, el estadio Azteca será escenario del esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra, en un duelo que promete un gran marco de público y un clima mundialista.
Los encuentros podrán verse en la Argentina por distintas señales de televisión y plataformas digitales.
Entre las opciones disponibles aparecen TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports, DSports 2, DSports+, además de las plataformas de streaming TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe, Disney+ Premium y Paramount+, que ofrecerán la transmisión en vivo de los encuentros según cada servicio y plan de suscripción.
Se definen nuevos clasificados a cuartos de final
La Copa del Mundo continúa elevando su nivel de exigencia y cada partido representa una instancia decisiva para los seleccionados que mantienen el sueño de conquistar el título.
Brasil intentará reafirmar su candidatura frente a una Noruega que confía en el talento de Haaland y Odegaard para sorprender a uno de los máximos favoritos del torneo.
En tanto, México buscará aprovechar el impulso de su histórica campaña y el respaldo del estadio Azteca para eliminar a Inglaterra, una selección que cuenta con figuras de primer nivel y que pretende consolidarse entre los principales aspirantes al campeonato.
La jornada dominical dejará definidos otros dos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que la competencia comenzará a ingresar en su tramo decisivo y donde cualquier error puede significar el final del camino hacia la gloria mundialista.