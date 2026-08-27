Incendio en Gualeguaychú: rescataron inconsciente a una mujer de 66 años de una vivienda

Un incendio se produjo durante la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en calle Montevideo 465, casi Concordia, en la ciudad de Gualeguaychú. Bomberos Voluntarios y efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió rescatar a la propietaria del inmueble, quien había quedado inconsciente en el interior.

Según informó Máxima Online, el hecho ocurrió pasadas las 9.30 y demandó la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. La mujer, una jubilada de 66 años, fue localizada tendida en el suelo mientras las llamas y el humo afectaban distintos sectores de la casa.

El subjefe de Operaciones de la Policía, Walter Doello, explicó al móvil de Radio Máxima que los agentes tuvieron que forzar el acceso para ingresar al domicilio. “Debimos romper la puerta de rejas para poder entrar. La mujer estaba tirada en el suelo y había perdido el conocimiento”, indicó.

Maniobras de reanimación y traslado al hospital

Una vez localizada, la mujer fue retirada de la vivienda por una ventana y recibió asistencia inmediata mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias. De acuerdo con la información brindada desde el lugar, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Incendio en Gualeguaychú. Foto: R2820.

Posteriormente, la propietaria fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre su estado de salud tras el episodio.

El operativo continuó mientras los bomberos trabajaban para controlar las consecuencias del incendio y revisar el inmueble. Desde el exterior podía observarse una afectación parcial en el frente de la vivienda, aunque los daños de mayor consideración se habrían producido en el interior.

Daños en la vivienda

Máxima Online informó que las tareas de emergencia concentraron la presencia de personal policial y de Bomberos Voluntarios en el sector durante la mañana. El procedimiento estuvo centrado inicialmente en rescatar a la mujer y posteriormente en asegurar la propiedad.

Las imágenes registradas desde el lugar mostraban signos del fuego en distintos sectores de la casa. Por el momento no se informaron oficialmente las causas que habrían originado el incendio.

Las actuaciones continuaban este jueves para determinar cómo comenzó el fuego y establecer el alcance total de los daños materiales registrados en el inmueble.