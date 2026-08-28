Avanzan obras del IAPV en Chajarí y Concordia: proyectan nuevas viviendas en Santa Ana

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, recorrió este viernes distintos grupos habitacionales que se encuentran en construcción en Chajarí y Concordia, con el objetivo de observar el avance de los trabajos. Durante la jornada también mantuvo un encuentro con autoridades de Santa Ana para analizar futuras soluciones habitacionales.

En Chajarí, Schönhals estuvo acompañado por el intendente Marcelo Borghesan y supervisó la ejecución de 10 viviendas pertenecientes a la Mutual de Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper). Las unidades se construyen con financiamiento del programa Ahora Tu Hogar.

Borghesan señaló que el acceso a la vivienda forma parte de las demandas de la localidad. “Trabajar junto al IAPV resulta fundamental para seguir gestionando respuestas que beneficien a más vecinos”, expresó durante la recorrida por el emprendimiento.

Gestiones para nuevas viviendas en Santa Ana

Posteriormente, el titular del organismo provincial se reunió con el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, para avanzar en las gestiones vinculadas con futuros proyectos habitacionales en esa localidad.

Zanandrea destacó los pasos realizados y señaló que “el acceso a la casa propia es uno de los sueños más importantes a los que anhelan las personas”. Además, sostuvo que la gestión municipal apunta a generar condiciones para que más familias puedan acceder a una solución habitacional.

La recorrida continuó luego en Concordia, donde actualmente se desarrollan dos proyectos. Uno contempla la construcción de 18 viviendas y el restante otras 15 unidades en la zona de Agua Patito, lo que representa un total de 33 casas en ejecución.

Avance de las obras en Concordia

Durante su visita, Schönhals recorrió ambos grupos para verificar el estado de ejecución de los trabajos. Sumadas las intervenciones de Chajarí y Concordia, el IAPV tiene actualmente 43 viviendas en construcción en estas localidades.

Al finalizar la jornada, el funcionario provincial explicó que las acciones se llevan adelante en coordinación con los gobiernos municipales. “Se trabaja con los gobiernos locales para llegar a todos los rincones de la geografía entrerriana”, manifestó.

Schönhals también indicó que la ejecución de los proyectos habitacionales genera actividad para empresas vinculadas con la construcción en cada localidad. Las gestiones continuarán, además, en Santa Ana para determinar la posibilidad de incorporar nuevas viviendas en futuros programas provinciales.