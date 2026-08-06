Una argentina fue la única mujer en un exigente curso policial internacional y logró el mejor promedio

La oficial auxiliar Tamara Morel Yilsen, integrante de la Dirección Infantería de la Policía de Misiones, se convirtió en la única mujer que aprobó el I Curso Internacional de Operador de Escudo Balístico C.E.R.O. y, además, obtuvo el mejor promedio entre todos los efectivos que consiguieron finalizar la exigente capacitación.

La formación se desarrolló entre el 13 de julio y el 3 de agosto en Tucumán y estuvo organizada por la Dirección General de Fuerzas Especiales de esa provincia. Participaron integrantes de diferentes fuerzas de seguridad de Argentina, Uruguay y Bolivia, según informó El Territorio.

La exigencia quedó reflejada en el número de efectivos que consiguieron llegar hasta el final: 29 participantes comenzaron el curso, pero solamente 14 lograron completar y aprobar la totalidad de las evaluaciones. Entre ellos estuvo Morel Yilsen, quien además fue la única representante de la fuerza provincial misionera.

Fue distinguida por su desempeño

Al finalizar las tres semanas de entrenamiento, la oficial recibió una distinción por su desempeño académico y operativo y consiguió el mejor promedio de todos los participantes que aprobaron.

El curso estuvo destinado a formar operadores especializados en el empleo de escudos balísticos durante intervenciones policiales consideradas de alto riesgo.

Este tipo de preparación resulta fundamental para procedimientos complejos, entre ellos allanamientos, rescates de rehenes, detenciones de personas armadas y otras operaciones en las que los efectivos deben actuar bajo condiciones críticas.

Tres semanas de intensa capacitación

Durante las jornadas de entrenamiento, los participantes debieron superar diferentes exigencias físicas y tácticas diseñadas para prepararlos ante escenarios operativos de elevada complejidad.

La instrucción incluyó técnicas de desplazamiento con escudo balístico, combate en espacios reducidos y trabajo coordinado entre los integrantes de los equipos de intervención.

Los ejercicios fueron desarrollados bajo condiciones de máxima exigencia y los cursantes debieron superar distintas evaluaciones para poder completar la formación. Finalmente, menos de la mitad de los 29 efectivos que habían comenzado consiguió aprobar.

Otros logros de la oficial

El reconocimiento obtenido en Tucumán se sumó a otros antecedentes destacados en la trayectoria profesional de Morel Yilsen, vinculados principalmente con capacitaciones de fuerzas especiales.

En 2021, la oficial había sido la única mujer en aprobar el Curso Internacional de Rescate en Altura y Descenso Táctico, desarrollado en la provincia de La Rioja.

Tres años después volvió a alcanzar un logro dentro de su carrera. En 2024, se convirtió en la primera integrante de la Policía de Misiones en obtener la certificación de Aptitud de Comando Policial, luego de superar el Curso de Adiestramiento Policial Especial.

Primera policía misionera con Aptitud de Comando

Aquella capacitación fue desarrollada por la Compañía de Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe y representó otro antecedente dentro del recorrido de formación especializada de la oficial.

Ahora, con la aprobación del I Curso Internacional de Operador de Escudo Balístico C.E.R.O., Morel Yilsen volvió a destacarse en una capacitación que reunió a efectivos de diferentes fuerzas y países.

Su desempeño también se inscribió en el creciente protagonismo de mujeres dentro de áreas de alta especialización de las fuerzas de seguridad, particularmente en capacitaciones tácticas y operativas que históricamente tuvieron una participación mayoritariamente masculina.