Ganancias: ARCA fijó dos vencimientos claves para la próxima semana

Los contribuyentes alcanzados por Ganancias deberán prestar atención a dos vencimientos durante la próxima semana. ARCA estableció el martes 22 de septiembre como fecha límite para presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 y el jueves 24 para ingresar el primer anticipo de 2026.

La modificación alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto a quienes se encuentran dentro del régimen general como a los adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Las nuevas fechas fueron establecidas mediante la Resolución General 5890/2026, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial.

En el caso de la declaración jurada de Ganancias 2025, el plazo había sido prorrogado previamente hasta el 27 de agosto. Con la nueva resolución, ARCA volvió a extender exclusivamente la fecha de presentación y la trasladó hasta el próximo martes 22 de septiembre, inclusive.

La presentación y el pago tienen fechas diferentes

Uno de los puntos centrales de la medida es que la nueva prórroga no alcanzó al pago del saldo que pudiera surgir de la declaración jurada de 2025. Ese vencimiento se mantuvo en el 27 de julio de este año.

Por lo tanto, el 22 de septiembre corresponde únicamente a la presentación de la declaración jurada. No significa que los contribuyentes que tuvieran un saldo pendiente de Ganancias 2025 puedan abonarlo hasta esa fecha sin considerar las condiciones aplicables desde el vencimiento original.

La resolución distingue expresamente ambas obligaciones: presentación hasta el 22 de septiembre y pago del saldo hasta el 27 de julio. El organismo señaló que la extensión fue dispuesta por razones de administración tributaria y con el objetivo de facilitar el cumplimiento.

El primer anticipo de 2026 vence el 24 de septiembre

El segundo cambio alcanza al primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. ARCA dispuso, de manera excepcional, que esa obligación pueda cumplirse hasta el jueves 24 de septiembre, inclusive.

Ese anticipo tenía originalmente vencimiento durante agosto y también había recibido una extensión previa. La Resolución General 5890 modificó nuevamente el calendario y fijó una fecha única para completar esa obligación.

De esta manera, quienes estén alcanzados tendrán dos jornadas diferentes para controlar: primero, el martes 22 para la presentación del período 2025 y, dos días más tarde, el jueves 24 para el anticipo correspondiente a 2026.

Qué deben tener en cuenta los contribuyentes

La diferencia entre ambas fechas resulta importante porque corresponden a obligaciones distintas. La primera está vinculada con la información y determinación de Ganancias del ejercicio pasado, mientras que la segunda corresponde a un pago anticipado a cuenta del período fiscal en curso.

La Resolución General 5890/2026 entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial y modificó normas anteriores que ya habían extendido los plazos originales durante el año.

Así, el calendario inmediato de ARCA concentra dos vencimientos durante la próxima semana: 22 de septiembre para presentar Ganancias 2025 y 24 de septiembre para el primer anticipo de 2026. El pago del saldo del ejercicio 2025, en cambio, no recibió una nueva prórroga y mantuvo como fecha el 27 de julio.