La Fragata Libertad regresó al país tras completar su 54° Viaje de Instrucción

La Fragata Libertad arribó este sábado al Apostadero Naval Buenos Aires y cerró su 54° Viaje de Instrucción. El buque insignia de la Armada Argentina completó una extensa travesía internacional destinada a la formación de nuevos oficiales.
La Fragata Libertad regresó al país este sábado y puso fin a su 54° Viaje de Instrucción, iniciado el pasado 11 de abril. El buque insignia de la Armada Argentina arribó al Apostadero Naval Buenos Aires luego de completar varios meses de navegación y formación profesional en distintos puertos internacionales.
La embarcación estuvo al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres y completó la última etapa de su recorrido después de zarpar desde Río de Janeiro, en Brasil. Ese fue el noveno y último destino extranjero contemplado dentro de la travesía antes de emprender el regreso hacia aguas argentinas.
La llegada a Buenos Aires cerró meses de navegación durante los cuales los Guardiamarinas en Comisión combinaron la experiencia a bordo con diferentes instancias de capacitación profesional. El viaje constituye una de las principales etapas en la formación de los futuros oficiales de la Armada.
La última escala antes de regresar a Argentina
Durante su estadía en Río de Janeiro, los guardiamarinas participaron de actividades profesionales y de intercambio con integrantes de la Marina de Brasil. Entre las acciones desarrolladas se incluyeron visitas a sitios históricos y actividades en la Escuela Naval brasileña.
La última escala internacional también tuvo una agenda institucional. La Fragata Libertad recibió a bordo a una comitiva de asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS).
Del encuentro participaron autoridades navales de Argentina, Brasil y Paraguay. La actividad estuvo encabezada por el comandante Cáceres y el agregado naval argentino en Brasil, contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la cooperación y el intercambio entre las fuerzas navales de la región.
El cierre de meses de formación en alta mar
El regreso al Apostadero Naval representó el punto final de una travesía que había comenzado el 11 de abril, cuando la embarcación partió desde el mismo puerto para iniciar su recorrido internacional.
A lo largo del viaje, los futuros oficiales pudieron desarrollar conocimientos adquiridos durante su formación académica y sumar experiencia en navegación, organización y tareas profesionales propias de la vida a bordo.
Con su llegada a Buenos Aires, la Fragata Libertad completó así su 54° Viaje de Instrucción y cerró una nueva edición de una tradición histórica de la Armada Argentina, en la que el buque escuela cumple simultáneamente funciones de capacitación naval y representación del país en diferentes puertos del mundo.