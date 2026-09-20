Detuvieron en Mar del Plata a un entrenador de hockey acusado de abusar de una ex Leona cuando era menor

La Policía Bonaerense detuvo en Mar del Plata a Horacio Norberto Asencio, un entrenador de hockey de 59 años, acusado de haber abusado sexualmente de una jugadora que actualmente tiene 27 años y que integró el seleccionado argentino. La denuncia sostiene que los hechos ocurrieron cuando la joven tenía 15 años, en instalaciones del Club Atlético Monte Hermoso.

La causa está caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante y se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4, dirigida por el fiscal Diego Torres. La investigación comenzó a profundizarse en 2024 y derivó en la detención del acusado en su domicilio de Mar del Plata.

Asencio también había desarrollado funciones vinculadas al deporte en Monte Hermoso y continuó trabajando como entrenador de hockey después de dejar esa localidad. Registros de la Confederación Argentina de Hockey muestran que en años posteriores estuvo al frente de distintos equipos y selecciones, entre ellos el conjunto de Sporting de Mar del Plata.

La denuncia por los hechos ocurridos en Monte Hermoso

Según la denuncia, la joven relató que los abusos habrían ocurrido de manera reiterada cuando tenía 15 años y Asencio era su entrenador. Los episodios señalados habrían tenido lugar en vestuarios y duchas del sector de la pileta, además de espacios vinculados a la cancha de hockey.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, en 2014 Asencio también se desempeñaba como subsecretario de Deportes de Monte Hermoso y estaba vinculado técnicamente con el seleccionado argentino Sub 18 femenino. Ese mismo año habría sido denunciado ante la Confederación Argentina de Hockey por situaciones de acoso a menores, según fuentes citadas en la investigación periodística.

Tras aquellas situaciones, Asencio dejó el Club Atlético Monte Hermoso y el cargo que ocupaba en el municipio. Posteriormente se radicó en Mar del Plata, donde continuó relacionado con la actividad deportiva. En 2024, la Confederación Argentina de Hockey registró además una sanción deportiva de dos fechas contra un entrenador identificado como Horacio Asensio, entonces vinculado a Sporting.

Cómo avanzó la investigación

El 12 de julio de 2024, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense intervino en la investigación a pedido de la fiscalía. Desde entonces se realizaron medidas destinadas a preservar evidencia digital, tomar testimonios y analizar elementos incorporados a la causa. Esas tareas permitieron determinar que el acusado residía en Mar del Plata.

El 15 de septiembre de 2026, la fiscalía solicitó la detención de Asencio y el allanamiento de su domicilio. Tres días después, el Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía Blanca autorizó las medidas solicitadas.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en inmediaciones de Los Puelches y Namuncurá, en Mar del Plata. Los agentes concretaron la detención del entrenador, aunque, según la información difundida, no se secuestraron elementos durante el allanamiento. Asencio quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su traslado a Bahía Blanca para ser indagado.

Otras presentaciones contra el entrenador

Además de la denuncia que dio impulso a la investigación, fuentes policiales citadas por Infobae señalaron que hubo otras dos presentaciones contra Asencio por presuntos abusos contra menores en Monte Hermoso.

Según esas fuentes, ninguna de esas investigaciones avanzó debido a distintas circunstancias y algunas habrían prescripto. La nueva investigación, en tanto, derivó en la orden de detención que finalmente fue ejecutada en Mar del Plata.

El acusado permanece a disposición de la Justicia y deberá afrontar las próximas instancias del proceso, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.