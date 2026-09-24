Detuvieron a dos hombres armados tras un conflicto por una vivienda en Paraná

Dos hombres de 33 y 39 años fueron detenidos tras un conflicto por una vivienda en Paraná. La Policía secuestró un revólver calibre .22 y siete cartuchos. Fueron alojados en la Alcaidía de Tribunales.
Un conflicto por una vivienda en Paraná terminó este jueves por la noche con dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de fuego. El procedimiento se realizó alrededor de las 20 en inmediaciones de avenida Laurencena y Güemes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una disputa entre vecinos y la posible presencia de personas armadas.
Según informó la Policía de Entre Ríos, móviles de la División 911 – Video Vigilancia acudieron al sector y los efectivos ingresaron a un pasillo ubicado junto al arroyo. Allí llegaron hasta una vivienda donde localizaron a dos hombres, quienes fueron demorados durante la intervención.
En el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego de puño, tipo revólver calibre .22, marca Brenta. Además, encontraron siete cartuchos que estaban sin percutar.
El conflicto se habría originado por el reclamo de una vivienda
De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, los dos hombres se habrían presentado en el lugar con la intención de reclamar una vivienda en la que actualmente residía una mujer.
En esas circunstancias se habría producido el conflicto que motivó el llamado a la línea de emergencias 911. La alerta advertía sobre una disputa entre vecinos y mencionaba la posible presencia de personas armadas, por lo que los móviles fueron enviados al lugar.
Tras localizar a los involucrados y encontrar el revólver, los policías dieron intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación para determinar las medidas que debían adoptarse.
Los hombres fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales
Por disposición de la Fiscalía, los dos hombres, de 33 y 39 años, fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Ambos quedaron detenidos por el supuesto delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
En tanto, el revólver calibre .22 y los siete cartuchos hallados durante el procedimiento quedaron formalmente secuestrados y a disposición de la investigación judicial.
Posteriormente, la mujer damnificada se presentó en la Comisaría Octava, donde formalizó la correspondiente denuncia por lo ocurrido. La investigación continuará ahora bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.