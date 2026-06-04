Lanzan campaña solidaria para que joven nadador continúe se rehabilitación en España

Matías Bottoni, el nadador que sufrió una grave lesión el año pasado, sigue su recuperación en España y los médicos que lo atienden en España recomendaron extender al menos tres meses más el tratamiento intensivo que realiza en el Instituto Guttmann, uno de los centros de rehabilitación neurológica más reconocidos de Europa.

Ante esta situación, familiares y amigos lanzaron una nueva campaña solidaria para reunir fondos que permitan afrontar los costos de la continuidad de las terapias, cuyos gastos oscilan entre los 8.000 y los 10.000 euros mensuales.

El joven rosarino sufrió una grave lesión medular durante el Campeonato Nacional de Natación disputado en mayo de 2025 en Buenos Aires. Tras ser sometido a una cirugía y atravesar meses de rehabilitación, actualmente realiza un tratamiento basado en nuevas tecnologías destinadas a estimular la movilidad y potenciar la recuperación neurológica.

Una etapa decisiva para la rehabilitación

"Este miércoles, en Argentina los amigos tuvieron la iniciativa de juntar dinero para que Mati se pueda quedar más tiempo. Está transitando la tercera semana de tratamiento de electroestimulación medular transcutánea y la semana que viene tendrá una evaluación médica", contó su padre, Luciano Bottoni.

Según explicó, los profesionales que siguen su evolución dividieron la recuperación de las lesiones medulares en tres etapas: aguda, subaguda y crónica. Matías ya superó la primera fase, correspondiente aproximadamente al primer año posterior al accidente.

Actualmente atraviesa la denominada etapa subaguda, considerada una ventana terapéutica clave para realizar tratamientos intensivos y obtener los mejores resultados posibles.

"Hablan de entre seis y ocho meses de tratamiento y específicamente recomiendan no interrumpirlo", explicó Luciano.

El exoesqueleto que utiliza en la terapia

Dentro del programa de rehabilitación, Matías incorporó recientemente un exoesqueleto robótico denominado ABLE, diseñado para asistir la marcha en personas con lesiones medulares.

A diferencia de otros dispositivos utilizados en rehabilitación, este sistema le permite trabajar sosteniendo su propio peso corporal gracias a la fuerza que conserva en los brazos, sin necesidad de permanecer suspendido mediante arneses.

Los especialistas señalaron que esta modalidad favorece además la carga ósea sobre los miembros inferiores y la cadera, un aspecto importante debido a que el joven presentaba signos iniciales de osteopenia, una disminución de la densidad mineral ósea.

Durante cada sesión, Matías realiza más de mil pasos asistidos y actualmente el exoesqueleto interviene apenas en un 17 por ciento del movimiento, un nivel de asistencia considerado bajo dentro del proceso de recuperación.

La tecnología que busca potenciar las señales nerviosas

Otra de las herramientas incorporadas al tratamiento es un sistema de electroestimulación medular transcutánea denominado ARC-EX.

La tecnología utiliza electrodos colocados a nivel sacro para detectar y amplificar las señales nerviosas que todavía logra transmitir la médula espinal.

"Lo que hace es tomar cualquier pequeña señal que Matías pueda enviar y amplificarla", explicó su padre.

El objetivo es favorecer la movilidad muscular y estimular los procesos de neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse y generar nuevas conexiones después de una lesión.

Los especialistas buscan fortalecer esas vías neurológicas para recuperar funciones motoras y mejorar la calidad de vida del joven deportista.

Cómo colaborar

Ante la recomendación médica de prolongar el tratamiento durante varios meses más, familiares y amigos impulsan una campaña solidaria para recaudar fondos.

"Sabemos que con un mes no es suficiente y que necesita al menos tres meses", sostuvo Luciano Bottoni.

Las donaciones pueden realizarse a través del alias LUCIANOMARTINBOTTONI.

La familia agradeció el acompañamiento recibido durante el último año y destacó que la posibilidad de acceder a tratamientos de alta complejidad fue posible gracias a la solidaridad de miles de personas que colaboraron con la recuperación del joven nadador. (La Capital)