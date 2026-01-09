Nadador que sufrió grave accidente se rehabilitará en España y debe reunir 15 mil euros por mes

Matías Bottoni se tratará en España para continuar con su proceso de rehabilitación tras el grave accidente sufrido en mayo de 2025, que le provocó una lesión en la quinta vértebra cervical y comprometió su médula espinal. El joven nadador rosarino, que actualmente continúa su recuperación en el Centro Aprepa de San Jerónimo Sud, se prepara para dar un salto clave en su tratamiento médico con el objetivo de recuperar la mayor autonomía posible.

Su padre, Luciano Bottoni, explicó a Rosario 3, desde Europa, que la rehabilitación de Matías ingresa ahora en una fase que definió como de “alta competencia”, pero fuera del agua. Actualmente, el joven se moviliza en silla de ruedas y no puede mover el cuerpo de la cintura hacia abajo, aunque tanto la familia como el entorno médico mantienen expectativas de mejora.

El destino elegido es el Instituto Guttmann, un reconocido hospital de neurorrehabilitación ubicado en Badalona, en Barcelona, considerado uno de los centros más avanzados del mundo en el tratamiento de lesiones medulares. La elección no fue casual: se trata del primer hospital de España dedicado exclusivamente a la rehabilitación de personas con este tipo de lesiones y cuenta con un modelo asistencial basado en planes personalizados e intensivos.

Según explicó Bottoni, el Guttmann dispone de tecnología de vanguardia, con sistemas de biotecnología aplicada y programas de realidad virtual orientados a la rehabilitación de la marcha y la función motriz. De acuerdo a información recabada por la familia, cerca del 88% de los pacientes con lesión medular logran regresar a sus hogares tras alcanzar niveles funcionales comparables a los mejores centros de Estados Unidos y Europa.

El desafío económico y la campaña solidaria

El acceso a esta excelencia médica implica un fuerte desafío económico. “El costo mensual del tratamiento oscila entre los 12 mil y los 15 mil euros”, detalló Luciano, quien reconoció que ese monto representa un obstáculo que la familia intenta superar día a día. Si bien el viaje está previsto para después del 8 de febrero, cuando Matías cumpla 18 años, lo recaudado hasta el momento permite proyectar una estadía inicial de apenas tres meses.

Por ese motivo, la campaña solidaria continúa activa. Cada aporte económico, explicaron, se traduce en más días de terapia intensiva y mayores posibilidades de recuperación para el joven deportista del club Echesortu.

La decisión de viajar a Barcelona fue tomada tras evaluar distintas alternativas en Europa. La madre de Matías, Valeria, (quien es oriunda de Paraná), había señalado semanas atrás que analizaron opciones en ciudades como Toledo, Valencia y Sevilla, pero se inclinaron por el Guttmann debido a la disponibilidad de tecnología robótica que aún no se encuentra en Argentina. “No queremos quedarnos con la sensación de que no lo intentamos”, expresó la familia.

Una silla clave y el camino hacia febrero

Antes de instalarse en España, Luciano realizó una gestión en Israel, donde retiró una silla de ruedas donada por un hombre llamado Eric, quien también sufrió una lesión medular años atrás. Se trata de una silla asistida que multiplica por cuatro la fuerza del usuario, permitiendo mayor independencia. “Hasta ahora usaba la silla de la institución, pero esta ya es de él y a su medida”, remarcó.

Matías Bottoni (foto archivo)

En lo inmediato, Matías fue intervenido quirúrgicamente por cálculos en la vejiga y ya retomó su rehabilitación en San Jerónimo Sud. El 8 de febrero celebrará su cumpleaños en familia y, pocos días después, partirá rumbo a Barcelona para iniciar el tratamiento intensivo por 90 días.

La campaña solidaria sigue abierta. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al Banco Santander, a nombre de Luciano Bottoni:

CBU: 0720101788000035926254

Alias: LUCIANOMARTINBOTTONI