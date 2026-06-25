Carlos Matteoda: "Son tiempos de no ser políticamente correcto"

El periodista Carlos Matteoda consideró que la campaña electoral en Entre Ríos ya comenzó, más allá de que la dirigencia insista en que "falta mucho", y sostuvo que el gobernador Rogelio Frigerio evalúa permanentemente el contexto nacional antes de tomar decisiones sobre un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales.

"Son tiempos de no ser políticamente correcto. Políticamente correcto es decir que falta mucho", afirmó. En ese sentido, señaló que el mandatario provincial sigue de cerca la evolución del gobierno nacional y el impacto que pueda tener en la política entrerriana.

"El gobernador debe estar monitoreando todos los días cómo el gobierno de Milei sale de esta parálisis en la que está hace 100 días por el caso Adorni. En función de eso irá tomando decisiones", sostuvo.

Respecto de un eventual desdoblamiento electoral, Matteoda consideró que el oficialismo tiene herramientas legislativas para avanzar si así lo decide.

"Si tiene los votos para la reforma previsional, con todo lo que eso implica, podría tener los votos para una ley electoral que a la gente no le mueve el flequillo, salvo cuando faltan dos días para las elecciones".

La estrategia política del oficialismo

Consultado sobre la construcción política del gobierno provincial, el periodista opinó que la estrategia oficialista pasa más por debilitar a la oposición que por ampliar su propia base de apoyo. "El gobierno no tiene mucho hacia dónde ampliar. Va metiendo cuñas en el armado de la oposición, que de por sí tiene muchos problemas".

También consideró que varios dirigentes peronistas que se incorporaron al frigerismo aportaron más experiencia que volumen electoral. "Cada uno de los dirigentes peronistas que pasó al frigerismo le aportó, en algunos casos, experiencia de gestión más que caudal político".

La relación con Milei

Para Matteoda, Frigerio procura mantener un equilibrio entre mostrar gestión junto al Gobierno nacional y evitar quedar excesivamente asociado a la figura del presidente Javier Milei.

"Frigerio lo hace porque tiene que mostrar gestión. El principal déficit de su mandato es justamente la gestión, si se compara la expectativa de campaña con la realidad".

A su entender, la cercanía con funcionarios nacionales no representa un costo político significativo. "No creo que a Frigerio le afecte mucho aparecer con funcionarios de Milei mientras no sea Adorni". Sin embargo, advirtió que la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial tendrá consecuencias políticas. "Creo que la reforma previsional, que me imagino que va a salir en la Legislatura, tiene un costo político importante".

El desafío del peronismo

Sobre la reorganización del justicialismo entrerriano, Matteoda sostuvo que el proceso debería construirse desde los gobiernos municipales.

"La forma más lógica es que se ordene desde los intendentes, porque son los que pueden mostrar gestión y manejo político". También advirtió que el peronismo deberá enfrentar el impacto de las causas judiciales que involucran a varios de sus principales dirigentes.

"Va a tener que remar con todo lo que significa la judicialización de muchas causas que involucran a quienes fueron sus dirigentes más importantes".

En cuanto a los posibles candidatos para 2027, mencionó a José Lauritto, Marcelo Casaretto y Rosario Romero entre los nombres que hoy aparecen con mayores posibilidades. "Lauritto tiene una decisión fuerte. En Concepción del Uruguay confirman que considera que esta es su oportunidad".

Un posible adelantamiento electoral

Finalmente, el periodista se mostró escéptico respecto de un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales. "Si me preguntás hoy, para mí no. No veo qué puede cambiar de marzo a junio en el panorama económico de la Argentina".

No obstante, remarcó que, si el gobernador decidiera separar los comicios de la elección nacional, el objetivo sería despegarse políticamente del Gobierno nacional. "La decisión sería separarse de Milei. Mostrar que es un gobernador con una oreja puesta en el territorio y no solamente un aliado del poder central".