El gobernador recorrió la obra de limpieza y saneamiento que se realiza en el Arroyo Tala

En el marco de su visita a Rosario del Tala, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió este viernes los trabajos de limpieza y saneamiento del Arroyo Tala, que realiza la provincia junto al municipio para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño.

El mandatario, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el intendente de la localidad, Juan Ramón Medina, remarcó que se trata de obras "muy importantes" que se llevan adelante de manera preventiva, y señaló que son trabajos a los que "tenemos que acostumbrarnos a hacer de manera habitual".

En ese marco, Frigerio destacó que esos trabajos se vinculan con las obras de desagües pluviales, "que es un compromiso que hicimos con el intendente y que es muy importante para la ciudad". Al respecto, adelantó que se trata de una obra de 7.000 millones de pesos y "vamos a hacer el llamado a licitación en octubre de este año".

Por último, reiteró la importancia de que las tareas de limpieza de los arroyos y el dragado se realicen de manera habitual. "No tiene que ser un efecto extraordinario", sostuvo.

Por su parte, el intendente Juan Ramón Medina destacó la importancia de las obras y remarcó que desde el inicio de la gestión vienen trabajando. "Estamos trabajando muy bien con Hidráulica de la provincia, con esta maquinaria que va a hacer limpieza aguas abajo hasta llegar al río Gualeguay y aguas arriba, para que la gente se quede tranquila entre avenida San Martín y bulevar Moreno", explicó.

También estuvieron presentes el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos; la diputada nacional Alicia Fregonese; y el senador Juan Conti.

Los trabajos se ejecutan a través de un convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, y la Municipalidad de Rosario del Tala. Y contemplan la limpieza y el ensanche de determinados tramos del arroyo, mediante la remoción de sedimentos, vegetación y otros materiales acumulados que dificultan el normal funcionamiento del cauce.

Dicha intervención tiene como principales objetivos optimizar el escurrimiento, mejorar la capacidad de drenaje, reducir el riesgo de anegamientos y fortalecer la infraestructura hídrica de la zona frente a la posible aparición de los efectos del fenómeno de El Niño.