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El gobernador recorrió la obra de limpieza y saneamiento que se realiza en el Arroyo Tala

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió los trabajos de limpieza y saneamiento del Arroyo Tala, que realiza la provincia junto al municipio para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño.

28 de Agosto de 2026
Buscan reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño.
Buscan reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió los trabajos de limpieza y saneamiento del Arroyo Tala, que realiza la provincia junto al municipio para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño.

En el marco de su visita a Rosario del Tala, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió este viernes los trabajos de limpieza y saneamiento del Arroyo Tala, que realiza la provincia junto al municipio para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante el fenómeno de El Niño.

El mandatario, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el intendente de la localidad, Juan Ramón Medina, remarcó que se trata de obras "muy importantes" que se llevan adelante de manera preventiva, y señaló que son trabajos a los que "tenemos que acostumbrarnos a hacer de manera habitual".

 

En ese marco, Frigerio destacó que esos trabajos se vinculan con las obras de desagües pluviales, "que es un compromiso que hicimos con el intendente y que es muy importante para la ciudad". Al respecto, adelantó que se trata de una obra de 7.000 millones de pesos y "vamos a hacer el llamado a licitación en octubre de este año".

 

Por último, reiteró la importancia de que las tareas de limpieza de los arroyos y el dragado se realicen de manera habitual. "No tiene que ser un efecto extraordinario", sostuvo.

Por su parte, el intendente Juan Ramón Medina destacó la importancia de las obras y remarcó que desde el inicio de la gestión vienen trabajando. "Estamos trabajando muy bien con Hidráulica de la provincia, con esta maquinaria que va a hacer limpieza aguas abajo hasta llegar al río Gualeguay y aguas arriba, para que la gente se quede tranquila entre avenida San Martín y bulevar Moreno", explicó.

También estuvieron presentes el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos; la diputada nacional Alicia Fregonese; y el senador Juan Conti.

 

Los trabajos se ejecutan a través de un convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, y la Municipalidad de Rosario del Tala. Y contemplan la limpieza y el ensanche de determinados tramos del arroyo, mediante la remoción de sedimentos, vegetación y otros materiales acumulados que dificultan el normal funcionamiento del cauce.

 

Dicha intervención tiene como principales objetivos optimizar el escurrimiento, mejorar la capacidad de drenaje, reducir el riesgo de anegamientos y fortalecer la infraestructura hídrica de la zona frente a la posible aparición de los efectos del fenómeno de El Niño.

Temas:

Rogelio Frigerio Rosario del Tala municipalidad Gualeguay
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