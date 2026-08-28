Turismo en Entre Ríos: preparan estrategias ante El Niño y beneficios para el sector

El turismo en Entre Ríos se prepara ante los posibles efectos de El Niño. Representantes de 28 municipios analizaron estrategias frente al escenario hídrico, beneficios para prestadores privados y la participación provincial en la FIT 2026.
El turismo en Entre Ríos se prepara ante los posibles efectos de El Niño, con estrategias destinadas a adaptar la oferta de los destinos frente a diferentes escenarios hídricos. El tema fue uno de los ejes de la segunda reunión anual de la Comisión Provincial de Turismo de Entre Ríos (Coprotur), realizada este viernes en Paraná.
El encuentro se desarrolló en la Sala Mayo, en el marco del 32° Encuentro de Municipios Turísticos, y reunió a representantes de 28 municipios pertenecientes a nueve microrregiones. La agenda también contempló medidas de alivio destinadas al sector privado y los preparativos para la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026.
La reunión permitió que las localidades expusieran sus diferentes realidades y avanzaran en criterios comunes para la gestión turística. El objetivo estuvo puesto en anticipar las condiciones de la próxima temporada y aprovechar las alternativas disponibles en cada territorio.
Estrategias frente al escenario hídrico
Uno de los principales asuntos analizados fue la adaptación de la oferta turística ante el fenómeno de El Niño. En ese marco, se repasaron los avances alcanzados por la Mesa de Seguimiento y Adaptación Turística a la Contingencia Climática de la Costa del Río Uruguay.
Además, se anticipó la conformación de espacios de trabajo similares para los destinos ubicados en la zona centro de Entre Ríos y sobre la costa del Paraná. La estrategia apunta a identificar anticipadamente alternativas para cada localidad frente a eventuales contingencias.
El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó la importancia de preparar los destinos, diversificar las experiencias y comunicar oportunamente las alternativas disponibles. “Tenemos que llegar siempre antes con la buena noticia para evitar que se impongan escenarios de catástrofe”, sostuvo.
Diversificar las propuestas para los visitantes
Según explicó Satto, la intención es evitar que las condiciones climáticas determinen por sí mismas la imagen que los turistas construyen de cada destino. Para ello, municipios y Provincia buscarán comunicar las propuestas que permanezcan disponibles ante los diferentes escenarios.
La planificación contempla que cada localidad pueda ofrecer actividades alternativas y orientar a quienes proyecten visitar Entre Ríos. La comunicación responsable fue señalada como una herramienta fundamental para transmitir información precisa sin generalizar situaciones que pueden afectar únicamente a determinados sectores.
De esta manera, la Provincia busca trabajar anticipadamente sobre las posibles consecuencias del escenario hídrico y sostener la actividad turística mediante la diversificación de las experiencias.
Beneficios para prestadores turísticos
Otro punto de la reunión fueron las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno provincial para el sector privado relacionado con la actividad. Entre las herramientas se incluyeron una reducción de Ingresos Brutos y asistencia vinculada con la tarifa eléctrica.
También se informó sobre una línea de financiamiento destinada a impulsar la reconversión energética de los establecimientos y herramientas orientadas a promover el turismo interno dentro de Entre Ríos.
Durante el encuentro se explicó a los representantes municipales cómo acceder digitalmente a esos beneficios. Además, se recordó que los prestadores pueden consultar guías e instructivos a través del sitio oficial del Gobierno provincial.
Entre Ríos prepara su presencia en la FIT 2026
La participación provincial en la Feria Internacional de Turismo 2026 completó los principales puntos de la agenda. Entre Ríos contará con un espacio organizado a partir de sus diferentes microrregiones.
La propuesta buscará reunir distintas expresiones de la oferta turística provincial. Está prevista la instalación de un escenario artístico, degustaciones y demostraciones de cocina en vivo, además de actividades outdoor, muestras y presentaciones.
El objetivo será exhibir la diversidad de experiencias disponibles en el territorio entrerriano y permitir que las microrregiones presenten sus atractivos de manera integrada ante visitantes y operadores del sector turístico.
Representación de nueve microrregiones
Satto estuvo acompañado durante la reunión por el secretario Ejecutivo del Emturer, Sebastián Bel, y por el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto Paraná Turismo, Agustín Clavenzani, quien participó como referente anfitrión.
También estuvieron presentes el coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario; la coordinadora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán; y el director de Promociones, Rodrigo Castro.
Los 28 municipios participantes representaron a las microrregiones El Paraná y sus Aldeas, Tierra de Palmares, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, Salto Grande, Caminos del Palacio, Caminos Costeros, Rincones del Centro, Río Nativo y Lomadas y Humedales.