Estudiante entrerriano representó a Argentina en un foro mundial en Suecia: “Fue muy enriquecedor”

REDACCIÓN ELONCE
El estudiante entrerriano Lorenzo Gaggero representó a Argentina en el FISU World Forum 2026, uno de los principales encuentros internacionales del deporte universitario. En diálogo con Elonce, contó la experiencia y confirmó que será estudiante embajador de FISU.
El estudiante entrerriano Lorenzo Gaggero representó a Argentina en el FISU World Forum 2026, realizado del 24 al 28 de agosto en Östersund, Suecia. El alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná fue uno de los tres jóvenes seleccionados para participar del encuentro que reunió a representantes de más de 40 países.
Gaggero explicó a Elonce que el foro se extendió durante cinco jornadas y estuvo orientado a vincular educación y deporte. Los participantes asistieron a charlas, seminarios y paneles destinados a conocer experiencias y políticas relacionadas con el desarrollo de la actividad deportiva dentro de las universidades.
“Aprendimos sobre el trabajo de la organización de FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario, y cómo trabajan día a día para hacer que el deporte en las universidades esté presente como un derecho ineludible”, explicó el estudiante.
Cómo fue elegido para representar a Argentina
El camino de Gaggero hasta Suecia comenzó con su participación en la Academia de Líderes Voluntarios organizada por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FedUA). Durante tres jornadas compartió actividades con estudiantes de diferentes lugares del país y participó de una competencia de proyectos.
“El proyecto de mi grupo salió ganador y entre todos los que estábamos en esa academia eligieron a cuatro representantes, de los que al final fuimos tres”, relató. Finalmente viajaron Gaggero, como único representante de Entre Ríos, y Maia Guerra y Lucía Paré, ambas de Buenos Aires.
La experiencia tendrá además continuidad. Gaggero adelantó que junto con Paré, estudiante de la Universidad del Delta, fue seleccionado como estudiante embajador de FISU para la próxima temporada. Esa función permitirá que ambos puedan incorporarse a futuras actividades y eventos promovidos por la Federación Internacional de Deporte Universitario.
Una experiencia junto a jóvenes de más de 40 países
El estudiante destacó especialmente el intercambio generado durante el foro. Según contó, participaron representantes provenientes de más de 40 países de los cinco continentes, mientras que la presencia de estudiantes latinoamericanos e hispanohablantes fue reducida.
“Fue algo muy loco, muy llenador haber participado de un intercambio cultural tan grande, porque había gente de muchos países, de más de 40 países, de los cinco continentes”, expresó Gaggero a Elonce.
En ese contexto, valoró la posibilidad de trasladar una perspectiva argentina y entrerriana al encuentro: “Poder haber aportado una mirada de nuestra tierra y de lo que yo he aprendido en mi región, en mi facultad y en mi universidad, poder haberlo llevado a una instancia internacional y seguir aprendiendo fue algo muy enriquecedor”.
Educación y deporte en una agenda internacional
Durante las jornadas, los estudiantes tuvieron contacto con autoridades y especialistas vinculados con el deporte y la educación universitaria. Entre ellos estuvieron representantes de universidades de diferentes países y autoridades de la Federación Internacional de Deporte Universitario.
Gaggero mencionó especialmente los encuentros con el presidente de FISU y autoridades deportivas suecas. Para el estudiante, esos intercambios reforzaron su intención de continuar relacionado con este tipo de iniciativas y trasladar lo aprendido a su lugar de origen. “Fue algo muy enriquecedor, muy llenador y que me da muchas ganas de seguir formando parte y de trasladarlo a mis tierras”, sostuvo.
El recorrido después del foro en Suecia
Tras finalizar las actividades, Gaggero continuó su viaje por Europa. Antes del foro había permanecido tres días en Estocolmo junto a sus compañeras y posteriormente se trasladaron a Östersund para participar de la programación oficial.
Luego de representar a Argentina en Suecia, el entrerriano viajó a España para visitar familiares. Su recorrido incluyó Valladolid y posteriormente Valencia antes de emprender el regreso.
La participación dejó así una nueva instancia por delante para el estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación. Su designación como embajador estudiantil de FISU permitirá extender una experiencia que comenzó en una academia nacional y lo llevó a representar a Entre Ríos y Argentina en uno de los principales espacios internacionales del deporte universitario.