Brasil ratificó su apoyo a la Argentina por las Malvinas.

La causa Malvinas sumó este lunes el respaldo de Brasil a Argentina, a pesar de las diferencias entre los gobiernos de ambos países que encabezan los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, respectivamente, al nuevo reclamo de la administración nacional por las islas.

Quien expresó el apoyo brasileño fue Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, ante políticos, legisladores, empresarios y embajadores, entre ellos el británico David Cairns y el chino Wang Wei, en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde se conmemoró el Día Nacional de la República Federativa de Brasil.

“Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó el diplomático que representa al gigante sudamericano en el país, para dejar en claro esta postura.

“Es ocasión para recordar cómo Brasil hace 204 años se convirtió en una acción soberana y cómo ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años”, señaló.

En ese sentido, Uziel sostuvo que la muestra de amistad es “independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”.

“(El) apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción”, subrayó, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los presentes figuraron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana; el ex vicecanciller Eduardo Valdés, la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone, y los ex embajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks y Ricardo Alfonsín.

Además, a la ocasión asistieron el ex embajador Diego Guelar, el ex funcionario Fernando Straface, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI), el legislador radical Pablo Juliano (UCR), entre otros; el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, el experto en Comercio Exterior Marcelo Elizondo y el analista político Rosendo Fraga.

Más temprano, el renovado reclamo por las Islas Malvinas también recibió el respaldo del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que le pidió este lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, “reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” e “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa”.